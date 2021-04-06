Мнение: И только попробуйте не приехать на праздник спорта

Китай накажет те страны и компании, которые проигнорируют Олимпиаду в Пекине.

Западные страны и компании активно призывают к тому, чтобы они бойкотировали Олимпийские игры, которые должны пройти в Пекине в 2022 году. Однако, как пишет на своём сайте CNBC, Китай явно ответит на это — и сила ответа будет зависеть от характера бойкота.

На страны и компании за пределами Китая оказывается давление, чтобы они бойкотировали зимнюю Олимпиаду в Пекине в 2022 году, сообщает CNBC. Но, как отмечают политологи, Китай в ответ тоже не будет мирно сидеть и молчать.

«Китай накажет страны, которые станут бойкотировать Игры, с помощью политических санкций и ответных действий в торговле; но в случае бойкота спортсменов строгость будет гораздо выше , — приводит автор статьи мнение экспертов из Евразийской группы. — Если какая-то компания не бойкотирует Игры, она рискует получить ущерб для своей репутации от потребителей на Западе. Но если бойкотирует, она рискует оказаться за границами китайского рынка».

https://russian.rt.com/inotv/2021-04-06/CNBC-Kitaj-ne-ostavit-bez – цинк

"Спорт вне политики", они говорили.

На деле "Большой спорт" это в первую очередь большая политика. И последние истории вокруг Олимпиад это более чем наглядно показывают.

PS. Кстати, КНДР уже официально отказалась участвовать в Олимпиаде в Японии. Официальная причина – Пхеньян не хочет рисковать здоровьем спортсменов отправляя их в страну, где бушует эпидемия коронавируса. Сама Олимпиада вроде как должна состояться в этом году, но без зрителей.

PS2. Интересно, если в 2022-м году Россия поедет на Олимпиаду в Китай, она там тоже будет выступать под белым флагом?

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