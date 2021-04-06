Google Переводчик для Android скачали более одного миллиарда пользователей

Отличная функциональность и бесплатное распространение Переводчика Google для операционной системы Android сделали это приложение мегапопулярным, говорят эксперты.

Как стало известно, недавно количество людей, скачавших данную программу на свои гаджеты, превысило один миллиард. На это понадобилось всего около 11 лет, о чем официально сообщили в интернет-магазине Google Play.

Также специалисты отмечают, что Переводчик никогда не входил в пакеты обязательных загрузок или предустановок. Все эти люди выбрали программу добровольно и сознательно. Кстати, в указанный миллиард пользователей не входят владельцы электронных устройств, работающих на iOS. Их также немало, уточняют эксперты.