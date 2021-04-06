 

Археологи обнаружили древнеегипетский амулет в израильской пустыне

06.04.2021, 20:56, Разное
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Археологи обнаружили в израильской пустыне Негев амулет бога солнца Ра. Небольшой артефакт со скарабеем имеет сильную, но странную связь с древнеегипетским верховным божеством, сообщается в Express.
Специалисты были удивлены, увидев загадочный амулет. Его выявили во время археологических раскопок на северо-западе пустыни Негев, расположенной на юге Израиля. Похожие амулеты использовали разные люди, населявшие побережье Восточного Средиземноморья, однако в Управлении древностей Израиля (IAA) считают, что этот скарабей имеет мало современников. Специалисты датируют находку IX или VIII веком до н.э.

На протяжении многих веков амулеты использовали древние египтяне и их соседние народы, но обнаруженный недавно артефакт имеет две параллели – в Египте и Ливане. Он является первым такого рода, выявленным на территории Израиля, отметили ученые. Скарабей меньше монеты, но в его уникальности исследователи не сомневаются. Само название “скарабей” в переводе означает “рождение” или “тот, кто рождает”. Согласно одному из древнеегипетских мифов, навозный жук являлся проявлением бога солнца Ра, одного из богов-создателей.

По словам египтолога доктора Дафны Бен-Тор, связь между жуком и верховным божеством могла возникнуть в результате неправильного толкования египтян. Видя, как жук появляется из шара овечьего навоза, в который самка отложила свое яйцо, они интерпретировали это, как акт спонтанного самотворения. Катая шар из навоза, египтяне считали жука-скарабея олицетворением бога Солнца, катящего Солнце по небу. Таким образом, навозный жук символизировал ежедневное возрождение утреннего Солнца. “Эти амулеты стали символом возрождения в мире мертвых и, следовательно, их популярностью, особенно в качестве погребальных амулетов, которые сопровождали умерших в загробную жизнь”, – объяснила Бен-Тор.

Ра считается одним из главных богов египетского пантеона и часто изображается как человек с головой сокола. Он был богом Солнца, неба и королей, хотя иногда его почитали как Амона-Ра – комбинации Ра и бога Древнего Царства Амона. В других случаях египтяне также объединяли Ра с богом и со скарабеем Хепри или Хепером. Амулеты обычно изготавливали из полудрагоценных камней, таких как аметисты и яшма. Другой популярный вариант был сделан из мягкого мыльного камня и закрашен зелено-голубоватой глазурью. Красивая глазурь редко выживала за пределами сухого климата Египта, оставляя после себя размытые белые амулеты.

Согласно заявлению агентства IAA, очень мало амулетов из Израиля имеют лазурное покрытие, у большинства из них беловато-серый оттенок, как у натуральных камней. На обратной стороне артефакта археологи заметили гравюру египетского сосуда для возлияния в окружении двух кобр. Редкий скарабей был передан в Департамент национальных сокровищ Израиля.

Источник: www.express.co.uk



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