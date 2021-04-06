 

Подмосковные ученые создали искусственную кожу для лечения ран и ожогов

06.04.2021, 20:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские учёные из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в подмосковном Пущине создали искусственную кожу для лечения ран и ожогов. Уникальный материал также защищает повреждённые участки тела от инфекций и травм.

Разработанная специалистами ткань выглядит как тонкая плёнка, которой покрывают рану. Искусственная кожа пропускает и воздух, и водяной пар, что защищает от намокания и высыхания раны. Кроме того, клетки этой кожи смешиваются с собственными клетками человека, благодаря чему рана быстрее зарастает, сообщает “Радио 1”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / Минпросвещения предложило оплачивать аборты несовершеннолетним ученицам из бюджетов школ

25.12 / Мнение: Общество потребления

26.08 / Мнение: Проект закрывается

15.12 / Глюкоза покорила подписчиков в комбинации цвета шампанского

04.07 / Мнение: Собирая по кусочкам

06.04 / Мнение: Самоуважение рапана

29.09 / Опасные мысли Юрия Орлова

24.10 / Московский суд обязал Google выводить в рекомендации Youtube «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым

01.11 / Загадочный психоз сестер-близнецов Эрикссон

14.03 / Росавиация хочет регламентировать полёты пчёл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)