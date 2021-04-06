Как сэкономить при маленькой зарплате? Эксперт из Минфина дал совет

Чем ниже заработная плата, тем важнее учитывать каждую копейку, отметила Нина Култышева. Мол, необходимо пристальнее следить за своими расходами. Также россиянам нужно завести полезную привычку – “расхламление”. Необходимо избавляться от ненужных детских игрушек, одежды, обуви и прочего – продавать их на специальных сайтах.

Чтобы меньше платить за электроэнергию, можно установить двухтарифные счетчики. В целях экономии энергозатратные процедуры нужно осуществлять ночью. Согласно тарифной сетке, в темное время суток, например, использование стиральной машины обходится дешевле.

Граждане, у которых имеются непогашенные кредиты, могут обратиться в банки и попросить их о рефинансировании. Култышева советуют посетить не один, а четыре-пять банков, чтобы найти более выгодные условия.

“За хороших заемщиков банки борются и стараются переманить более выгодными процентными ставками”, – отметил эксперт.

Также Култышева напомнила про налоговые вычеты. Россиянин, который получает зарплату официально, имеет право вернуть 13% за расходы на лечение, обучение или занятия спортом. Согласно статистике, лишь 15% жителей страны используют такую возможность.