 

Как сэкономить при маленькой зарплате? Эксперт из Минфина дал совет

06.04.2021, 20:54, Разное
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Чем ниже заработная плата, тем важнее учитывать каждую копейку, отметила Нина Култышева. Мол, необходимо пристальнее следить за своими расходами. Также россиянам нужно завести полезную привычку – “расхламление”. Необходимо избавляться от ненужных детских игрушек, одежды, обуви и прочего – продавать их на специальных сайтах.

Чтобы меньше платить за электроэнергию, можно установить двухтарифные счетчики. В целях экономии энергозатратные процедуры нужно осуществлять ночью. Согласно тарифной сетке, в темное время суток, например, использование стиральной машины обходится дешевле.

Граждане, у которых имеются непогашенные кредиты, могут обратиться в банки и попросить их о рефинансировании. Култышева советуют посетить не один, а четыре-пять банков, чтобы найти более выгодные условия.

“За хороших заемщиков банки борются и стараются переманить более выгодными процентными ставками”, – отметил эксперт.

Также Култышева напомнила про налоговые вычеты. Россиянин, который получает зарплату официально, имеет право вернуть 13% за расходы на лечение, обучение или занятия спортом. Согласно статистике, лишь 15% жителей страны используют такую возможность.



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