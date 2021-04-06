Мнение: Соблазн блицкрига

Войну в Донбассе, я смотрю, уже практически внесли в расписание на ближайший месяц – аналитики спорят только о конкретной дате: то ли 20-е числа апреля, то ли начало мая. Более позднее начало, по всей видимости, маловероятно – Украине будет просто накладно долго держать в боеготовности свои ударные части. Правда, и для России держать в чистом поле сотню-другую тысяч контрактников, снабжая их всем необходимым, от провианта до горючего, тоже дорого – но все-таки бюджетные возможности РФ и Украины несопоставимы, “измор” тут явно скорее наступит у последних.

И если Украина все-таки войну начнет (очевидно, что это будет Нэнька, России начинать вторжение совсем уж не с руки) – мир, естественно, никогда этого не признает; для всего мира даже полноценный ракетно-бомбовый удар Украины по позициям “сепаратистов”, с последующим переходом в наступление с участием танков, авиации и артиллерии, будет – чем? Правильно – “наведением порядка на своей территории”, то есть – “полицейской операцией”. Азербайджан в данном случае подал Украине очень вдохновляющий пример, и он свеж в памяти. Россия, кстати, не стала помогать Карабаху во многом и потому, что для этого у нее не было абсолютно никаких легитимных оснований (забавно, что “Нагорно-Карабахская республика” была непризнанной никем, в том числе… и самой Арменией! Куда уж тут было лезть России…)

В Донбассе ситуация повторяется – республики ДНР/ЛНР тоже не признаны никем, в том числе и самой Россией. То есть, формально говоря, их как бы нет, соответственно России и помогать тоже некому – причем это ее собственная позиция.

Получается, что, как ни странно, всё или почти всё будет зависеть… от тех самых сил донбасского ополчения, от того, насколько сокрушительным будет первый удар украинской армии по позициям “сепаров”. Я полагаю, что если под ударом намного превосходящих украинских сил “ополчение” станет быстро разбегаться, то есть если украинцам удастся уже в первые дни полностью разгромить вооруженные силы непризнанных республик – войны с Россией не будет. Путин просто не станет отдавать приказ на пересечение границы, если по факту в ДНР/ЛНР уже не останется кого защищать.

Россия вмешается, только если ВСУ, паче чаяния, завязнет, а бои с “сепарами” начнут приобретать затяжной и кровопролитный характер. Только тогда у РФ появится предлог для вмешательства – “прекращение кровопролития” и “принуждение к миру”, с шикарным обоснованием – Россия, дескать, не может терпеть ожесточенные бои в непосредственной близости от своих границ.

Зеленский, хоть и клоун – но одновременно и опытный менеджер-бизнесмен – это вполне в состоянии понять. Поэтому весь вопрос сейчас – и для Украины, и для России, и для Европы, и для США – это не то, сколько там войск собрала Россия “за поребриком” (сколько угодно, это непринципиально), а то, насколько сокрушительным может быть первый удар Украины и насколько велика стойкость сил “ополчения”, совсем уж грубо – насколько ополчение Донбасса готово умирать.

По всем соображениям здравого смысла – должно быть не готово ни на сколько. Зачем умирать, если можно, к примеру, просто рвануть в Россию, до границы с которой всего 100 км? Зачем стоять насмерть перед заведомо в разы превосходящим противником?

Так что соблазн блицкрига у Украины сейчас очень велик. По всему – все козыри у нее на руках, на руках у Зеленского. В минусе – одно, ничтожное для политика соображение: что сигнал к удару – это сигнал к развязыванию бойни. В принципе, после начала боевых действий Россия и Путин остаются “в минусе” независимо от того, вмешается Россия или не вмешается – это всё очевидно, хотя блицкриг для “клоуна”, конечно, выглядит предпочтительнее. Но даже полный военный разгром (если он еще случится, что отнюдь не гарантировано), полученный НАПРЯМУЮ от ВС РФ – только укрепит позиции Украины на международной арене и совсем уж похоронит позиции РФ на той же международной арене. Всего-то – надо кинуть в мясорубку чуть больше или чуть меньше пушечного мяса.

Остановить может только одно – нежелание крови. Пошлое, гуманитарное, клоунское соображение.