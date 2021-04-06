 

Комплексный уход за собой Анечки Седоковой – Личное мнение

06.04.2021, 20:48, Разное
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Вся такая круглая, большая и добродушная женщина Анечка Седокова решила, наконец-то, серьёзно заняться уходом за собой.


Фото: Соцсети

Серьёзно — это значит каждый день с 7 до 11 утра.

 Обязавшись тратить по 4 часа в сутки на зал, бассейн, уход за собой и медитации, Анька поделилась лайфхаком, который помогает ей оставаться в форме (пояс для похудения + резиновые штаны) и видео из бассика, где она бултыхается в воде, подобно жирненькому… придумайте сами.


Фото: Соцсети  

Смотрю я на всё это и что-то ржу.

Во-первых, ни одной женщине не требуется 4-часовой уход за собой каждый день. Это — пустая трата времени, на которую готовы пойти лишь самые недалёкие бездельницы.  

Во-вторых, я почему-то уверена: Анька не будет нормально тренироваться. Вместо этого она обмотает своё толстенькое пузо поясом и сходит к массажистке, которая погладит её целлюлит. 

В-третьих, когда бабе — под 40, а она делает ставку на уход за собой, то она, на мой взгляд, полная дура. Спускать половину 8-часового (для большинства, у меня он — значительно больше) рабочего дня на растирание жопы и медитации, — это не иметь в башке ничего, кроме пришитых волосиков и семенной жидкости очередного полового партнёра.

Ну, и, в-четвёртых, не могу не упомянуть эти самые медитации — новый тренд в среде эскортограмных куриц.  

Что они там делают во время этих своих медитаций — занимаются ли мастурбацией или просто сидят, вперившись тупым взором в стену, — я не в курсе.

  Что я знаю точно, так это то, что гораздо полезнее почитать книгу, чем сидеть и делать бессмысленные вдохи и выдохи, словно ты не человек разумный, а обезьяна.

Если медитации кому-то и могут быть полезны, так это людям, у которых не просто загружен, а перегружен мозг. Например, мне. Но никак не Анечке Седловокой с Викой, простигоспАди, Боней.

  Согласны?

Источник: Лена Миро



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