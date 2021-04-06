В Грузии признали применение запрещенных боеприпасов против Южной Осетии

Экс-замглавы МИД Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Серги Капанадзе, ныне один из лидеров оппозиции, признал во вторник, что грузинские военные во время войны-2008 бомбили Цхинвал, используя кассетные бомбы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

При этом, по его словам, «это не было началом войны», а Грузия бомбила «военные точки, а не мирное население». Сначала он затронул эту тему в беседе с телеканалом PosTV, а потом стал размещать посты в социальных сетях, чтобы сгладить негативную реакцию на собственные слова.

«Против военных объектов (в Южной Осетии) использовались кассетные бомбы, в частности, М-85», – сообщил он.

По словам бывшего чиновника, Грузия на тот момент не присоединилась к подписанной в Осло конвенции, которая запрещает использование таких бомб. Капанадзе называет представителей властей, которые обвиняют его за подобные высказывания, «дебилами».

Заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили заявил, что Капанадзе «продолжает российский нарратив обвинений в адрес Грузии». По словам замминистра юстиции, «ранее в Страсбургском суде Грузия предоставила доказательства о том, что не бомбила Цхинвал кассетными бомбами, а все военные преступления – на совести России». Он назвал заявление Серги Капанадзе «направленным против государственных интересов Грузии».

В январе Страсбургский суд рассматривал иск Грузии против РФ по войне-2008 и частично удовлетворил его. Также сейчас иск Грузии против РФ рассматривает МУС в Гааге. Грузинские эксперты и официальные лица не исключают, что заявление Капанадзе негативно скажется на аргументах Тбилиси против Москвы в Гааге – в Международном уголовном суде. Ранее Грузия отрицала применение кассетных бомб.