Взрыв прогремел у турецкой военной базы в Сирии

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06.04.2021, 20:36, Новости дня
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Рядом с военной базой Турции в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии прогремел взрыв, погибли и получили ранения 12 турецких военных, сообщил источник на месте событий.

«В результате взрыва рядом с турецкой военной базой в Эль-Хасаке погибли и получили ранения 12 военнослужащих Турции», – сказал источник РИА «Новости».

По данным сирийской газеты Al-Watan, несколько турецких военных и боевиков из протурецких бандформирований подорвались на противопехотных минах возле города Рас-аль-Эйн, расположенного в 38 километрах к северо-западу от города Тель-Тамр.

Инцидент произошел рядом с международной трассой М4 возле деревни Рейхания. По данным местных источников, в результате погибли несколько турецких военных.

Ранее террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.



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