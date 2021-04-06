Взрыв прогремел у турецкой военной базы в Сирии

Рядом с военной базой Турции в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии прогремел взрыв, погибли и получили ранения 12 турецких военных, сообщил источник на месте событий.

«В результате взрыва рядом с турецкой военной базой в Эль-Хасаке погибли и получили ранения 12 военнослужащих Турции», – сказал источник РИА «Новости».

По данным сирийской газеты Al-Watan, несколько турецких военных и боевиков из протурецких бандформирований подорвались на противопехотных минах возле города Рас-аль-Эйн, расположенного в 38 километрах к северо-западу от города Тель-Тамр.

Инцидент произошел рядом с международной трассой М4 возле деревни Рейхания. По данным местных источников, в результате погибли несколько турецких военных.

Ранее террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.