Италия заявила о готовности пустить зрителей на матчи ЧЕ по футболу

Федерация футбола Италии (FIGC) сообщила о готовности страны открыть Олимпийский стадион в Риме для болельщиков на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

«Министр здравоохранения Роберто Сперанца сообщил нам, что дал поручение научно-техническому комитету при правительстве определить лучшие решения, позволяющие обеспечить присутствие публики на Олимпийском стадионе в Риме в июне по случаю чемпионата Европы», – цитирует слова президент федерации Габриэля Гравина РИА «Новости».

Он рассказал, что решение итальянских властей подтвердило «желание видеть итальянское присутствие на этом крупном событии».

Финал Лиги наций запланирован на 6-10 октября в Милане и Турине.

Ранее оргкомитет чемпионата Европы по футболу в Петербурге утвердил допуск болельщиков на матчи турнира в количестве 50% от вместимости стадиона.