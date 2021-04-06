Мнение: Кто должен России, когда кончится нефть и «конец Газпрома»

1. Задолженность 30 развивающихся стран перед Россией составляет 22,9 миллиарда долларов (1,75 триллиона рублей) – это если верить недавно опубликованным данным Всемирного банка (который по какой-то странной причине не учитывает один знаменитый долг в 3 миллиарда):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/nazvany-strany-kotorye-doljny-rossii-bolshe-vsego-deneg-60647ea100c968497fe8cff4

Цифра скромная. Для сравнения, за прошедшие 20 лет Россия простила долгов развивающимся странам на сумму примерно в 6 раз большую (и это ещё без учёта инфляции):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государственных_долгов,_списанных_Россией

Большинство прощённых долгов – это наследство Советского Союза. Страны-должники, которым СССР выдавал кредиты, в большинстве своём настолько бедны (в том числе из-за социализма), что шансов на возвращение денег попросту не было. Да и не горели эти страны желанием возвращать «кредиты», в обмен на выдачу которых СССР в своё время уже получил политические или военные услуги.

Власти современной России относятся к деньгам более прагматично. Беларусь, на которую приходится треть долга – наш ближайший сосед и союзник, там довольно крепкое сельское хозяйство и какая-никакая промышленность. Индия и Вьетнам – восходящие экономические державы с огромным населением и быстрым ростом ВВП. Сюда же примыкает Бангладеш.

Наиболее сомнительно в списке выглядит нищая социалистическая Венесуэла – но тут уж ничего не поделаешь, за геополитические интересы приходится платить. Впрочем, цена вопроса невелика: мы выделяем на «политику» порядок-два меньше, чем в советское время. Для сравнения, один только списанный долг Кубе составил 35 миллиардов долларов.

2. К вопросу о конце нефти:

https://lenta.ru/news/2021/04/03/istoshenie/

Глава Роснедр Евгений Киселев предсказал сроки истощения извлекаемых запасов нефти в России. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, нефти в России хватит еще на 58 лет. При этом Киселев подчеркнул, что расчет основывается на современном уровне развития технологий, а с их развитием срок будет отодвигаться.

Глава федерального агентства также отметил, что продавать нефть и получать прибыль удастся только в течение следующих 19 лет, так как не вся ее добыча рентабельна. Тем не менее появление новых технологий может изменить данную ситуацию, резюмировал он.

Очевидно, что по мере продолжения геологоразведки в бескрайней России известные запасы нефти будут расти, а снижения запасов и добычи в других странах будет толкать цены на нефть вверх.

3. Коллега genby констатирует полный крах апокалиптических ожиданий секты свидетелей «конца Газпрома»:

https://genby.livejournal.com/916105.html

За 1-й квартал 2021 года, по предварительным данным, Газпром добыл 136,2 млрд кубометров газа, что на 10,5% (на 13 млрд кубометров) больше, чем в 1-м квартале 2020 года.

Поставки на внутренний рынок выросли на 21,4% (на 17,3 млрд кубометров). Экспорт газа в страны дальнего зарубежья увеличился на 30,7% (на 12,4 млрд кубометров), до 52,7 млрд кубометров газа. Это больше, чем в первом квартале рекордного 2018 года.

Поставки газа за первый квартал увеличились в большинство стран, в том числе:

в Турцию – на 106,6%, более чем в 2 раза. До 7,8 млрд кубометров;

в Германию – на 33,3%, до 15,5 млрд кубометров;

в Польшу – на 18,5%, до 2,4 млрд кубометров;

в Сербию – на 71,3%;

в Финляндию – на 67,3%, до 0,76 млрд кубометров;

в Румынию – на 90,4%;

в Болгарию – на 52,4%;

в Грецию – на 23,4%.

Европейские хранилища на 31 марта 2021 года по-прежнему заполнены только на 30,07%. <…>

Средняя цена на газ, по прогнозам Газпромбанка, превысит по итогам года $220 за тысячу кубометров. До этого компания закладывала в бюджет цену $170 за тысячу кубометров.

Русофобы весь прошлый год рассказывающие о близком конце Газпрома, потере турецкого рынка, о отказе Польши от закупок российского газа куда-то исчезли. Также исчезли сообщения о неработающем “турецком” потоке и о том, что Китаю не нужен российский газ по “Силе Сибири”.