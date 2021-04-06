Мнение: Избирательная взятка

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал, что получил от предпринимателя Бориса Шпигеля 20 млн рублей. Но подчеркнул, что это были деньги на избирательную компанию.

Алексей Шуварин, один из адвокатов Белозерцева, заявил, что «даже из материалов прослушки телефонов следует, что деньги, которые следователи считают взяткой, предназначались на избирательную кампанию».

Забавный разворот. Можно подумать, что назначение денег имеет какое-то принципиальное значение. Вон Никитина Белых собирал деньги на строительство храма. Но наличка, переданная из рук в руки, это все-равно взятка. Хоть на яхту, хоть на храм, хоть на избирательную компанию.

Но мне интересно, есть ли в стране губернаторы и мэры, которые избрались, потратив на избирательную компанию исключительно личные накопления? Или все-таки тоже брали деньги у бизнесменов?

И как долго привлекать к ответственности за взятки будут избирательно?

Рис. отсюда

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