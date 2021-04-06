 

Мнение: Избирательная взятка

06.04.2021, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал, что получил от предпринимателя Бориса Шпигеля 20 млн рублей. Но подчеркнул, что это были деньги на избирательную компанию.

Алексей Шуварин, один из адвокатов Белозерцева, заявил, что «даже из материалов прослушки телефонов следует, что деньги, которые следователи считают взяткой, предназначались на избирательную кампанию».

Забавный разворот. Можно подумать, что назначение денег имеет какое-то принципиальное значение. Вон Никитина Белых собирал деньги на строительство храма. Но наличка, переданная из рук в руки, это все-равно взятка. Хоть на яхту, хоть на храм, хоть на избирательную компанию.

Но мне интересно, есть ли в стране губернаторы и мэры, которые избрались, потратив на избирательную компанию исключительно личные накопления? Или все-таки тоже брали деньги у бизнесменов?

И как долго привлекать к ответственности за взятки будут избирательно?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.07 / Катю Лель в новом образе фанаты перепутали с Любовью Успенской

22.09 / Путин предложил бесплатно предоставить ООН российскую вакцину от коронавируса

07.02 / Мнение: Телеграм стал самым скачиваемым приложением в мире

26.12 / На новогодние праздники таможенникам разрешат утилизировать дома санкционные продукты

20.01 / Суррогатное материнство – Личное мнение

22.10 / Турецкие ВВС десантируют 70 тысяч беженцев на территории ЕС

22.11 / Молодец, Ротару! – Личное мнение

31.12 / Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом

26.11 / Мнение: Умер Марадона

09.01 / Мнение: О банкротстве Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)