Мнение: «Вас как пристрелить: из обреза или из револьвера?»

Здравствуйте

В этом тексте:

– про тетракварки и гексакварки, наблюдаемые в Церне;

– про физиков-ядерщиков, которые по сути в своих статьях вежливо спрашивают: «Вас как пристрелить из обреза или из револьвера?»;

– про начало работы Большого Адронного Коллайдера в Церне на удвоенных характеристиках после апгрейда в сентябре 2021 года;

– про любимый анекдот физиков-ядерщиков;

– про мысли великих ученых на тему Апокалипсиса от коллайдеров и демографического перехода человечества

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В ответ на: 3 февр. 2021, 08:29, eks

«таки есть польза от БАКа

https://nauka.tass.ru/nauka/10601917?fbclid=IwAR2g1553ONPcbKvoT0gkcWM-9K9rqBhjpl3jJtklWgVeQpv9qn0-657ROHE

из статьи -“Тетракварк нового типа открыли с помощью Большого адронного коллайдера”

тетракварк распадается на две составные частицы – мезоны. Первый представляет собой связанное состояние очарованного и антиочарованного кварков (от “чарм c” – квантовое число, характеризующее кварки и адроны), а второй состоит из странного (от “s-кварк” – тип элементарных частиц в субатомных частицах-адронах) и антистранного кварков.»

При обсуждении Темы:

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=243

Уважаемый eks

Вроде свежая статья про тетракварки от 02 февраля 2021 года , на которую Вы дали ссылку, а на самом деле описание давно проведенных экспериментов (ведь БАК в Церне года два как не работает, на апгрейд закрылся), что лишний раз подтверждает тот факт, что в СМИ информация про эксперименты на коллайдерах появляется после серьезного отсева.

Вы уже задавали вопрос про гексакварки:

Уже отвечал на вопрос про гексакварки: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=230

(В Живом Журнале ответ на вопрос о гексакварках опубликован в Статье «Про Белого Бога индейцев Виракоча и включенные рубильники коллайдеров» )

Тему про тетракварки, извините, развивать не буду.

Так как в ответе про гексакварки все сказано. По сути все тоже самое.

ЛЮБЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА КОЛЛАЙДЕРАХ ВЫЗЫВАЮТ ДЕСТРУКЦИЮ МАТЕРИИ (в том числе Болезнь Деструкции Живых Тел, в том числе на расстояниях в тысячи километров от коллайдера).

Церн, кстати, должен заработать на удвоенных характеристиках после апгрейда в сентябре 2021 года. Уже сейчас возможны проведения отладочных испытаний на новых мощностях.

Поэтому предлагаемые обзоры физиков и про тетракварки и про гексакварки это все равно, что грабитель вежливо спросит: «Вас как пристрелить: из обреза или из револьвера?»

По большому счету много чего образуется в коллайдерах (в этой Теме описывались разные «черти знает какие эффекты»), но суть от этого не меняется, идет процесс Деструкции Материи нашего Мира от аннигиляции и образования несвойственных нашему виду видов Материи.

И гексакварки, и тетракварки и другие гипотетические частицы придуманы физиками как теоретические модели. Притом они и не скрывают, что это модели выхода в области Темной Материи. Но вот что такое точно Темная Материя ни один ядерный физик ответа не даст.

Зато сами ядерные физики сочинили анекдот, который радостно всем рассказывают про то, что количество Черных Дыр во Вселенной эквивалентно числу Цивилизаций, создавших коллайдеры.

Поэтому и сравниваю их часто с «обезьяной с гранатой» и с «хомячками, вращающими круг коллайдера на радость военным»

Если такие мысли в изложении мамонтенка кажутся странными, то Вам, возможно, будет интересно послушать и прочитать мысли великих ученых на эту тему:

https://www.youtube.com/watch?v=SUfNxyTlkg8 (Академик Сергей Капица о демографическом переходе)

http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=61d873e4-40ae-4a3d-9ac1-fbee4b7eb16c (статья с сайта Российской Академии Наук Академика Владимира Маевского о коллайдерах как Оружии Апокалипсиса)

С Уважением.

мамонтенок

P.S. А пока, увы, получается такая сказка:

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Сидят Путники в лесу на привале. Умные все подобрались, о политике рассуждают, а науках, о философии. Кто-то просто молчит, о своем думает.

Идет по лесу мамонтенок, ищет свою изначальную, родную, незамучанную человеческой цивилизацией, Маму Природу. Подходит к ним и говорит:

“Здравствуйте. Извините, я не такой умный как Вы, но другой, ростом другой немножко.

Я вижу, что там лес начал гореть, скоро пожар сюда подберется. Надо уходить.»

Переглянулись Умные Путники: «Надо же, мамонтенок говорящий мерещится. Перебрали, наверное, с выпивкой». Отвернулись от мамонтенка и легли спать…

…Мало кто выжил к утру на этом привале.

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Концовка грустная какая-то, надо переписать

P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245 в котором начинается древо ссылок)

Некоторые посты опубликованы в Живом Журнале

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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