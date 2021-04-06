Юлианна Караулова о рождении ребенка, новых привычках и токсичных людях вокруг

В конце марта Юлианна выпустила клип на песню “Так сильно” и на финальных кадрах показала округлившийся живот. Отец ребенка – музыкальный продюсер певицы Андрей Черный. Пара счастлива вместе уже больше 8 лет. В конце 2016 года Андрей сделал Юлианне предложение. В интервью HELLO! они рассказывали, что мечтают устроить пышную свадьбу в Грузии, но из-за плотного графика торжество пришлось перенести на неопределенный срок. Позже певица сказала, что не намерена делиться подробностями личной жизни с прессой. Исключение она сделала лишь однажды, когда решила сообщить о том, что скоро станет матерью.

Юлианна, поздравляем! Как самочувствие?

Огромное спасибо за поздравление! Чувствую себя, слава Богу, прекрасно. Знающие люди говорят, что у меня достаточно много энергии для беременной на моем сроке.

Сложно было держать эту новость в секрете? Поклонники не догадывались?

Во-первых, да – было сложно. С одной стороны, когда в жизни происходит что-то такое глобально классное, хочется кричать об этом “на весь мир”. С другой, несмотря на то, что я никогда не была суеверным человеком, у меня появился страх “не все могут порадоваться, а некоторые могут и сглазить”. Поэтому мы приняли решение держать эту новость как можно дольше в секрете. Знали только самые близкие друзья, родственники и члены команды. Конечно, в какой-то момент начались догадки от поклонников. Инстаграм – это фото-формат. Можно выбрать удачный ракурс, обрезать фотографию, ну, или просто сделать селфи. Поэтому скрывать от моей аудитории в IG получалось лучше. Только буквально за пару недель до моего каминг-аутасамые наблюдательные сталиписать, что я “наела щечки, сделала ботокс и увеличила грудь”, а некоторые эксперты выдвигали теории про беременность. Гораздо раньше версии о беременности стали появляться у аудитории Тик-Тока. Ведь это полностью видеосеть, выбирать удачные ракурсы, как на фото, там довольно сложно.

Как отреагировал Андрей, когда вы сообщили ему, что в положении?

Андрей был невероятно счастлив и окрылен. В принципе, мы оба в этом состоянии до сих пор!Мы мечтали о ребенке и очень его ждем.

Малыша ждете летом?

Мы решили не раскрывать точный срок в медиа пространстве.

Яна Рудковская – ваш продюсер – как отреагировала? Пришлось ли менять планы, в том числе гастроли? Есть ли пункт про беременность в вашем контракте?

Яна, в первую очередь, по-женски порадовалась за меня и от души поздравила. На всякий случай, я проговорила, что могу “выпасть” из процесса на какое-то время, но, на самом деле, в моих планах вернуться к работе в достаточно сжатые сроки. К слову, Яна уверена, что, учитывая мою спортивную форму, мне это легко удастся. Осталось только скрестить пальцы и держать себя в тонусе. В нашем контракте нет пункта про беременность. Более того, у нас партнерские отношения. Поэтому наш контракт – это не жесткая продюсерская “кабала” в стереотипном (и очень устаревшем) понимании.

Вы с Андреем недавно переехали в новую квартиру. Детскую уже обустроили или предстоит еще один ремонт?

Да, мы изначально оставили комнату под детскую. До недавнего времени там была наша домашняя студия, но мыее уже вывезли. Скоро приступим к косметическому ремонту и обустройству комнаты. Время в запасе у нас есть, так как минимум первые полгода ребенок обычно живет в комнате родителей.

Вы дружите с Натальей Подольской. У нее двое детей, она давала вам уже советы по материнству?

Да! И очень большое количество. Наташапостоянно присылает мне ссылки на полезные статьи, дает рекомендации и делится классными лайфхаками. А еще, как настоящая подруга, она мне сказала, что отдаст много детских вещей “по наследству”.

Вы с Андреем вместе около восьми лет. Вопросы: “А когда свадьба, когда детки?” часто приходилось слышать?

Естественно. Постоянно! В нашем нетактичном, а порой весьма токсичном мире, подобные вопросы часто приходится слышать девушкам, достигшим определенного возраста. Но я научилась не реагировать на подобные “А когда? Ну, часики же уже тикают!”. Я уверена, что задавать подобные вопросы и размышлять в такой плоскости могут только ментально ограниченные и невоспитанные люди. А тратить на таких персонажей свою энергию я себе запретила.

Появились ли новые привычки в последнее время?

Появилась одна очень важная и приятная привычка – раньше ложиться спать. Надеюсь, эта культура правильного сна – раньше ложиться и раньше вставать – так со мной и останется. Плюс ко всему,стала больше гулять на природе. И гораздо более щепетильно прислушиваюсь и к своему организму, и к человеку, который находится внутри меня.

Как поменялся ваш график? Планируете сразу выходить на работу или хочется немного побыть в декрете?

Частично я затронула эту тему выше. Про график: он,безусловно, поменялся. Пришлось отказаться от всех выступлений, связанных с перелетами. Да и в Москве мой график заметно очистился, так как есть ряд ограничений, которые обязательно надо соблюдать. Первое время мне было тяжело с этим смириться, так как я всегда была супер энергичным и активным человеком. Четыре перелета за два дня, пару концертов за уикенд и девять съемок в неделю – вот это я. Но я быстро взялась за ум и поняла, что на чаше весов стоит очень глобальная история. Это самое важное и бесценное для меня событие. И пару месяцев ради этого я готова побыть в максимально возможном спокойствии и ленивом дзене.

Придумали уже имя?

У нас есть вариант, но мы договорились, что окончательно решим, когда ребенок появится на свет. Посмотрим на него и решим, подходит ли малышу этот вариант.