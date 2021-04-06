 

Мнение: Сходил на разминирование

06.04.2021, 20:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О очередной попытке украинской ДРГ проделать проход в минных заграждениях в районе поселка Шумы.

Опять в ВСУ потери на Донбассе, и опять в 10 горно-штурмовой бригаде.
За 10 дней в этой бригаде уже пятый погибший, в одном и том же районе у поселка Шумы недалеко от Горловки, и снова при попытке разминирования. В прошлый раз, 26 марта четверо погибших, один из которых подполковник ВСУ из 143 Центра разминирования (https://t.me/svarschiki/3184) и еще двое раненых.
Подозрительное какое-то упорство командира 10 бригады, его бойцы гибнут, а он снова и снова отправляет подчиненных разминировать небольшой участок местности.
‼️ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ ПОДГОТОВКИ К НАСТУПАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ – это проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях противника, чтобы пройти своим подразделениям. Ни на что не намекаем, но в свете последних событий (эскалации конфликта и стягивания украинских войск на Донбасс), стоит задуматься.

https://t.me/svarschiki – цинк

Комментарий УНМ ДНР.

Наш наблюдатель заметил приближение группы противника в составе трех человек к нашим передовым позициям. Доложив о происходящем на командный пункт роты, дождался выхода диверсантов на расстояние выстрела и по команде открыл огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.
В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции. При осмотре участка минного поля нашими саперами было обнаружено тело погибшего украинского боевика, которое было эвакуировано на позиции Народной милиции. Рядом с телом были обнаружены средства для проведения разминирования и инженерной разведки.
По предварительной информации, полученной нашей разведкой из штаба 10 огшбр, погибшим диверсантом оказался рядовой БАЙТАЛА Игорь Николаевич 1995 г.р., сапер 8-го горно-штурмового батальона. Он входил в состав группы, задачей которой являлось инженерная разведка и расчистка прохода к нашим позициям.
При нем были обнаружены саперный щуп и миноискатель, а также приспособления для минирования местности.
Важно отметить, что оружия при нем не обнаружено. Наверное, для бежавших украинских боевиков автомат оказался важнее умирающего товарища.

https://t.me/WarDonbass/30072 – цинк

Зеленский продолжает плодить покойников.

PS. ВСУ сегодня заявила, что 6 апреля у них 2 200х.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Мнение: Организационно-штатная структура ВС Румынии

31.12 / В вожегодском озере может обитать существо, похожее на Лохнесское чудовище

29.09 / «Должна быть в женщине какая-то загадка» – Что мы знаем о сквирте?

15.01 / Китайские ученые предрекли еще 3 миллиона смертей от COVID-19 уже к марту

02.09 / Женщина-вампир с кладбища Ливерпуля

22.08 / Первый выход после переезда в США: Меган Маркл и принц Гарри собрали в школу детей из бедных семей Лос-Анджелеса

22.09 / Возлюбленная Шепелева Тулупова показала редкие снимки с ведущим

06.08 / В компании Ford официально завершили выпуск модели Fusion

14.12 / Ученые озвучили новый прогноз относительно гибели Солнечной системы

27.06 / Мнение: О “сталинском фашизме” в Узбекистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)