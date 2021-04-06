Мнение: Сходил на разминирование

О очередной попытке украинской ДРГ проделать проход в минных заграждениях в районе поселка Шумы.

Опять в ВСУ потери на Донбассе, и опять в 10 горно-штурмовой бригаде.

За 10 дней в этой бригаде уже пятый погибший, в одном и том же районе у поселка Шумы недалеко от Горловки, и снова при попытке разминирования. В прошлый раз, 26 марта четверо погибших, один из которых подполковник ВСУ из 143 Центра разминирования (https://t.me/svarschiki/3184) и еще двое раненых.

Подозрительное какое-то упорство командира 10 бригады, его бойцы гибнут, а он снова и снова отправляет подчиненных разминировать небольшой участок местности.

‼️ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ ПОДГОТОВКИ К НАСТУПАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ – это проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях противника, чтобы пройти своим подразделениям. Ни на что не намекаем, но в свете последних событий (эскалации конфликта и стягивания украинских войск на Донбасс), стоит задуматься.

https://t.me/svarschiki – цинк

Комментарий УНМ ДНР.

Наш наблюдатель заметил приближение группы противника в составе трех человек к нашим передовым позициям. Доложив о происходящем на командный пункт роты, дождался выхода диверсантов на расстояние выстрела и по команде открыл огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции. При осмотре участка минного поля нашими саперами было обнаружено тело погибшего украинского боевика, которое было эвакуировано на позиции Народной милиции. Рядом с телом были обнаружены средства для проведения разминирования и инженерной разведки.

По предварительной информации, полученной нашей разведкой из штаба 10 огшбр, погибшим диверсантом оказался рядовой БАЙТАЛА Игорь Николаевич 1995 г.р., сапер 8-го горно-штурмового батальона. Он входил в состав группы, задачей которой являлось инженерная разведка и расчистка прохода к нашим позициям.

При нем были обнаружены саперный щуп и миноискатель, а также приспособления для минирования местности.

Важно отметить, что оружия при нем не обнаружено. Наверное, для бежавших украинских боевиков автомат оказался важнее умирающего товарища.

https://t.me/WarDonbass/30072 – цинк

Зеленский продолжает плодить покойников.

PS. ВСУ сегодня заявила, что 6 апреля у них 2 200х.

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