 

France 24 – ЕС анонсировал введение вакцинных паспортов

06.04.2021, 20:04, Новости дня
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В Брюсселе сообщили о намерении ввести «зелёные сертификаты», которые будут свидетельствовать о том, что их владелец прошёл вакцинацию от коронавируса, пишет France 24. Эта мера вводится для того, чтобы обеспечить безопасное перемещение внутри ЕС. Брюссель также ведёт переговоры с ВОЗ о признании сертификатов и в других странах мира.

Откуда мы будем посылать наши следующие почтовые открытки с каникул? С пустых пляжей или с пляжей, заполненных людьми? Смогут ли Париж, Рим, Барселона или греческие острова в скором времени вновь приветствовать гостей?

В ЕС заявили, что создадут «зелёные сертификаты», которые обеспечат безопасные путешествия в его границах. Сертификат будет служить доказательством того, что человек привился от коронавируса, получил отрицательный тест на коронавирус или же вылечился от него. Но паспорт будет доступен, в лучшем случае, с начала июня. Страны, зависящие от туризма, такие как Италия, теряют терпение. Местные отели пусты, но их владельцы надеются, что сертификаты о вакцинации станут решением.

ЭДУАРДО ГУИНТОЛИ, директор отеля Villa Borghese Sofitel: Они помогут придать людям уверенность и спокойствие при туристических поездках. Я считаю, что это должно произойти быстро и что каждый день — это потерянный день.

Тем временем некоторые страны начали более активно вводить местные инициативы. К примеру, в Берлине, где посетители сдают тест на коронавирус, перед тем как зайти в музей. Эта мера придала уверенности посетителям и главе музея.

ШТЕФАН ВЕБЕР, директор музея Пергамон: Мы рады, что эта мера помогла нам снова открыться. Это даёт нам уверенность в завтрашнем дне.

Но что будет с туристами, приезжающими из стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания? Пока она была исключена из программы «зелёных сертификатов», а каждая европейская страна будет иметь возможность установить свои собственные правила. Однако на данный момент ЕС проводит переговоры с ВОЗ, чтобы обеспечить признание своих сертификатов и за пределами своих границ. 

Дата выхода в эфир 05 апреля 2021 года.



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