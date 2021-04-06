 

“Минус одно удовольствие”: Дарья Пынзарь раскрыла нюансы своего похудения

06.04.2021, 20:02, Разное
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Популярная модель и блогер Дарья Пынзарь разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками секретом своего похудения. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
Примечательно, что на фотоснимке, опубликованном в микроблоге, красавица позирует перед камерой в компании своих двоих сыновей. Фото она сопроводила откровениями, в начале которых сообщила, что похудела на 5 килограммов. Звезда призналась, что похудение является для неё в своем роде экспериментом, и если после последующего планируемого избавления от массы визуальный результат её не удовлетворит – она “наест” желаемый вес обратно. При этом секретом такой метаморфозы, по словам Дарьи Пынзарь, является всего лишь элементарное ограничение себя в объемах потребляемой еды. С другой стороны, модель посетовала на то, что вынужденные ограничения в пище лишили её возможности наслаждаться вкусными блюдами. “Я так люблю получать удовольствие от еды… но сейчас мне все не так вкусно, как было раньше. Вкусовые привычки за месяц очень поменялись, и мой ранее привычный “балдеж” сейчас мне не кажется аппетитным… Это обидно – минус одно удовольствие!” – расстроено резюмировала хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что признания Дарьи Пынзарь произвели на её подписчиков неоднозначное впечатление: так, если одни посетители микроблога выразили восхищение эффективным методом похудения модели, то другие фолловеры отметили, что ей в большей степени идет некоторая полнота. Впрочем, нашлись и поклонники, которые вообще абстрагировались от поднятой любимицей темы и выразили мнение, что составившие звезде на фото компанию наследники почему-то мало похожи на неё внешне. За треть суток публикация набрала почти 30 тысяч “лайков”.
https://www.instagram.com/darya_pinzar86/?hl=ru

Источник: www.instagram.com



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