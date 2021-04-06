 

Ученые рассказали о вреде употребления алкоголя и кофе беременными женщинами

06.04.2021, 20:02, Разное
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Южнокорейские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили последствия употребления алкоголя и кофе, а также табакокурения беременными женщинами. Выяснилось, что упомянутые привычки существенно повышают риск возникновения врожденного заболевания плода.
В исследовании ученых, представляющих Женский университет Ихва (Южная Корея), приняли участие 1675 женщин. Изучение их пристрастий показало, что 11,58% из них употребляли спиртные напитки по меньшей мере один раз во время беременности, а 1,43% делали это постоянно в упомянутый период. Также 28,18% позволяли себе употреблять три и более чашек кофе в день, 1,13% курили, а 25,43% были подвержены действию пассивного курения. В результате выяснилось, что матери, позволявшие себе в период беременности употреблять алкоголь, в 11,24 раза чаще провоцировали опасность врожденного заболевания у своего младенца и в 10,66 раз больше – риск появления у ребенка метаболической аномалии.

Также итоги научной работы продемонстрировали, что прием трех и более чашек кофе ежедневно создавал предпосылки к увеличению в 1,92 раза риска дефицита плода, а пассивное курение – повышало этот показатель в 1,62 раза. Материалы исследования были опубликованы в издании International Journal of Environmental Research and Public Health.

Источник: regnum.ru



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