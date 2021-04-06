 

Заявление Зеленского о НАТО оценили: Пытается продать себя и Украину подороже

06.04.2021, 20:00, Разное
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Во вторник, 6 апреля, глава Украины созвонился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. В ходе разговора Владимир Зеленский заявил, что единственный способ решения конфликта на юго-востоке Украины – это вступление в Североатлантический альянс.

Слова президента прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. По его мнению, Зеленский хочет заинтересовать страны-члены НАТО и США, чтобы они помогли Незалежной экономически и в военном отношении.

Эксперт подчеркнул, что политик “пытается продать себя и Украину подороже”. Однако привлечь внимание западных коллег президенту вряд ли удастся, считает Подберезкин. Он пояснил, что Европа и Соединенные Штаты не хотят нести ответственность за политику киевских властей.

Также военный эксперт рассказал о выгоде Запада и Украины от конфликта в Донбассе. Так, Владимир Зеленский может использовать ситуацию на юго-востоке как “главный пряник” для вступления в Альянс, а Европа и США могут с ее помощью “создавать проблемы для России”, передает RT.

Ранее аналитик Олег Жданов заявил, что Владимир Зеленский стремительно теряет значение на международной арене. Он напомнил, что в конце марта состоялись переговоры “нормандской тройки” (лидеров России, Франции и Германии) по Донбассу. Президента Украины в грош не ставят, уверен эксперт.



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