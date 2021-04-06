 

Врачи предупредили об особой опасности ходьбы и бега этой весной

06.04.2021, 20:00, Разное
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Американские ортопеды предупредили людей со всего мира об опасности физической активности на открытом воздухе этой весной. Ходьба и бег на природе могут обернуться для них травмами.

Врач Дэвид Ван пояснил, что из-за сидячего образа жизни во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 тела людей сильно ослабли и могут не выдержать внезапных физических нагрузок. Резкий подъём активности чреват трещинами в костях и даже переломами, поэтому при появлении синяков и отёков следует немедленно остановиться и отдохнуть, сообщает телеканал “Царьград”.



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