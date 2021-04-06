Врачи предупредили об особой опасности ходьбы и бега этой весной

Американские ортопеды предупредили людей со всего мира об опасности физической активности на открытом воздухе этой весной. Ходьба и бег на природе могут обернуться для них травмами.

Врач Дэвид Ван пояснил, что из-за сидячего образа жизни во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 тела людей сильно ослабли и могут не выдержать внезапных физических нагрузок. Резкий подъём активности чреват трещинами в костях и даже переломами, поэтому при появлении синяков и отёков следует немедленно остановиться и отдохнуть, сообщает телеканал “Царьград”.