Россиянам запретят смотреть на кортежи

Министерство внутренних дел России опубликовало новые правила проезда государственных кортежей и сопровождающего транспорта.

Самым большим изменением стал запрет находящимся на улице людям смотреть на проезжающий кортеж.

Для соблюдения этой нормы за 2 километра перед кортежем по маршруту следования будет проезжать автомобиль – звукоусилительная станция (на базе ПАЗ-32053), сообщающая прохожим и автомобилистам о том, что они должны немедленно остановиться, отвернуться от проезжей части, не совершать резких движений и держать руки на виду.

После проезда кортежа будет следовать аналогичная машина, оповещающая о снятии ограничений. Такие изменения позволят снизить риски для автомобильных кортежей, которые до сих пор подвергаются неодобрительным взглядам, что приводит к повышенному стрессу у водителей и пассажиров кортежей.

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