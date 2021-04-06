 

Россиянам запретят смотреть на кортежи

06.04.2021, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство внутренних дел России опубликовало новые правила проезда государственных кортежей и сопровождающего транспорта.

Самым большим изменением стал запрет находящимся на улице людям смотреть на проезжающий кортеж.

Для соблюдения этой нормы за 2 километра перед кортежем по маршруту следования будет проезжать автомобиль – звукоусилительная станция (на базе ПАЗ-32053), сообщающая прохожим и автомобилистам о том, что они должны немедленно остановиться, отвернуться от проезжей части, не совершать резких движений и держать руки на виду.

После проезда кортежа будет следовать аналогичная машина, оповещающая о снятии ограничений. Такие изменения позволят снизить риски для автомобильных кортежей, которые до сих пор подвергаются неодобрительным взглядам, что приводит к повышенному стрессу у водителей и пассажиров кортежей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Скандалы: «Они все знали давно»

01.03 / Apple заблокировала iPhone Артемия Лебедева за публикацию «ложных материалов» о Юлии Навальной

02.01 / Пушков указал на ошибку в речи Зеленского о Крыме: Вновь попал впросак

10.12 / Ученые: Сыр может продлевать жизнь

21.01 / Ученые: Коронавирус может спровоцировать проблемы с эрекцией

14.12 / Российские конфеты «Шоколадный глаз» стали лидером кондитерского рынка ЕС

24.12 / История отечественных снегоходов

23.03 / На американской военной базе в Японии монстры пугают девочку

09.11 / Задержание зарубившего топором сослуживцев срочника попало на видео

04.12 / Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в реке Полежаевского парка в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)