В конце 80-х ЦРУ добавляло в советские автоматы с газированной водой сироп, стимулирующий инакомыслие

Рассекреченные документы ЦРУ свидетельствуют, что действия американских спецслужб кардинальным образом повлияли на политические и социальные процессы в СССР в эпоху перестройки.

Специальное расследование ИА «Панорама» по архивам американских спецслужб.

Американские учёные ещё в середине 50-х годов 20-го века установили, что у каждого человека есть ген, отвечающий за предрасположенность индивида к свободе и демократическим ценностям – ген либерализма. У представителей разных народов он развит в разной степени – в зависимости от исторического развития наций.

По заказу Правительства США учёные искали способы модификации генетического материала в течение нескольких десятков лет. Результаты работы оправдали самые смелые ожидания: на стадии эмбриона генетикам удалось скорректировать ген либерализма – прививая человеку с рождения демократические ценности. Однако Правительству США были необходимы способы влияния на сознания взрослых людей. Институт нейробиологии при Чикагском университете приступил к разработке требуемого средства. В 1981 году учёные представили вещество, способный влиять на определённые участки мозга, отвечающие за инакомыслие, критическое мышление и стремление к свободе.

Препарат активно закупался американскими спецслужбами для использования в Латинской Америке, юго-восточной Азии и восточной Европе. После ряда успешных тестов, ЦРУ приступило к разработке операции по распространению препарата среди населения СССР. Автоматы по продаже газированной воды были широко распространены в СССР.

В крупных городах их количество исчислялось тысячами. Широкая сеть автоматов с газировкой привлекла внимание ЦРУ. Разработанный план предполагал пополнение максимального количества аппаратов сиропом с действующим веществом.

Операция «Крем-сода» началась осенью 1986 года в Прибалтике. Зимой 1987 года распространилась на Киев, Минск, Ленинград и Москву. В КГБ слишком поздно связали происходящие демократические изменения с газировкой из автоматов, стоящих на каждом углу. Внимание чекистов привлёк секретарь одного из райкомов Москвы, выступивший с речью на первомайском митинге 1988 года с лозунгами, которые были чересчур вызывающими даже для перестроечных времён. Чиновник требовал свободных и честных выборов, независимых СМИ, право на самоопределение национальных республик. Проводя расследование, офицеры госбезопасности выяснили, что перед выступление секретарь выпил два стакана с газировкой из автомата по соседству. Очевидцы сообщали, что после этого чиновник стал «сам не свой».

Образцы газировки из автомата были переданы в лабораторию НИИ пищевых добавок. Специалисты обнаружили неизвестное вещество, вероятно влияющие на мозговую активность человека. Такое же вещество было обнаружено почти в каждом московском автомате. О выявленных фактах было сообщено руководству страны. Однако, по воспоминаниям высокопоставленных офицеров КГБ, дело было остановлено по личному вмешательству Михаила Горбачёва.

По данным рассекреченных документов ЦРУ, к сентябрю 1989 уже каждый второй автомат с газировкой в СССР наливал воду с препаратом «свободы». К этому времени демократические преобразования, требуемые обществом, шли полным ходом. СССР перестанет существовать через два года, к чему прямое отношение имеет деятельность спецслужб США. Сейчас мы видим повторение данного сценария во многих странах мира.