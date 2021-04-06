 

РПЦ предлагает избавиться от имён языческих богов в названиях месяцев

06.04.2021, 19:58, Разное
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Комиссия РПЦ по обустройству России опубликовала проект переименования месяцев календаря с тем, чтобы удалить из них упоминания о языческих богах.

По мнению священнослужителей, православный человек не может жить по календарю, где месяцы названы в честь Януса, Марса и Юноны. Члены комиссии предложили новые названия для пяти месяцев, названных в честь древнеримских богов.

Так, январь предлагается переименовать в «рождественский», февраль – в «сретенский», март предлагается назвать «постный», май – «пасхальный», а июнь – «троицкий» в честь соответствующих церковных праздников.

Также отдельным пунктом идёт предложение о замене названия июля, названного именем языческого императора Гая Юлия Цезаря, на «констанций» в честь первого христианского императора Константина Великого.

– У нас был сначала языческий календарь – юлианский, а сейчас католический календарь – григорианский. Православному человеку и сегодняшнюю дату не удаётся узнать, не впав во грех идолопоклонства. Мы предлагаем новое летосчисление, православное. Рабочее название календаря – «кирилловский», но мы открыты к разным предложениям, в том числе можем назвать его «владимирским», если президент одобрит, – сказал председатель комиссии РПЦ по обустройству России архимандрит Гурий (Чернышевский).

Госдума рассмотрит предложение священнослужителей в конце мая.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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