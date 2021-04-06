Кириенко: РФ открыта для иностранных интернет-компаний, но правила надо соблюдать

Россия намерена добиваться того, чтобы иностранные интернет-компании соблюдали российские законы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам. Они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру», – цитирует выступление Кириенко на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF РИА «Новости».

По его словам, в РФ не существует государственной цензуры, но «не может быть и цензуры глобальных платформ».

«Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство соблюдали иностранные компании-партнеры. Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать. Мы надеемся, что здесь здравый смысл и соблюдение норм закона действует, если нет, то у государства должны быть инструменты, что называется, подталкивания к этому. Что произошло недавно с компанией Twitter, которая игнорировала предписания Роскомнадзора», – добавил первый замглавы администрации президента.

Кириенко добавил, что предписания в адрес Twitter касались распространения детской порнографии, наркотиков и пропаганды самоубийств.

«После того, как Роскомнадзор начал применять меры ограничения, причем, обратите внимание, сделал это очень корректно, чтобы не пострадали пользователи. Не блокируется ресурс, а замедляется прохождение сигнала, кто хочет получить сигнал, он его получит. После этого, впервые за несколько лет, компания начала работать. Они за месяц, по данным Роскомнадзора, уже две третьих противоправной информации устранили. Почему нельзя было сделать этого раньше?» – задался он вопросом.

По его словам, российский интернет-рынок – один из самых либеральных в мире, в РФ установлен один из самых низких тарифов на пользование интернетом, и действует одно из самых либеральных законодательств.

«Но сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам: они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру», – отметил Кириенко.

Он подчеркнул, что нельзя допускать цензуру глобальных платформ, так же, как и государственную. «Мы знаем эти примеры, когда вдруг какая-то глобальная платформа принимает решение, что фильм про возвращение Крыма в Россию они банят и запрещают. Кто принял это решение? Кто принял решение, что они отдельных людей, высказывающих свое мнение, не противоречащее законодательству, огранивать доступ к их аккаунтам? По каким правилам это происходит?» – указал он.

Этим объясняется появление в РФ нормы о том, что цензура запрещена для всех, включая государство и компании. «Хочу подчеркнуть, что у нас одно из самых либеральных законодательств, но законы наши надо уважать», – сказал Кириенко.

По его словам, в РФ сейчас – одна из немногих стран, которая может гордиться своими собственными интернет-компаниями. «Интернет сегодня это безграничное пространство развития с точки зрения образования, и с точки зрения коммуникации, и с точки зрения возможности реализовать свои бизнес-идеи, социальные проекты. Возможность получения информации – это ключевое условие развития и конкурентоспособности и каждого человека, и страны в целом. РФ – одна из немногих стран, которая по праву может гордиться уникальными компаниями и уникальными людьми, которые создавали эти компании», – сказал Кириенко.

Он напомнил, что РФ является одной из немногих стран, где национальные социальные сети превосходят иностранные, а также существуют свои антивирусы и интернет-торговля.

«Качество российских программистов, интеллект и творческий потенциал россиян, которые сегодня выбирают зоной своего развития программирование, современное развитие интернет-технологий, они настолько сильны, что РФ по праву может быть одним из мировых лидеров в этих направлениях. И задача государства в этих условиях поддержать первые шаги», – подвел итог он.

Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка.

В понедельник Роскомнадзор сообщил о принятом решении продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter.