В Москве спасли упавшую на рельсы в метро девушку

Сотрудник столичных спасательных служб спас девушку, которая упала на рельсы на станции метро «Красносельская» в Москве, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Как сообщили в ГОЧСиПБ, спасатель, ожидая прибытие поезда на станции, услышал звук падения человека на рельсы. Приблизившись к краю платформы, он увидел внизу девушку, после чего спрыгнул вниз и, не задевая контактного рельса, помог ей подняться, а затем провел в начало путей, где дождался с ней полицейских и сотрудников метро, передает РИА «Новости».

В пресс-службе напомнили, что в случае падения на рельсы в метро нельзя трогать контактный рельс и пытаться выбраться самостоятельно. Если при падении человек не пострадал и поезда нет, то нужно идти по ходу движения поезда до начала платформы и ожидать там работника метро. В случае же, если человек пострадал, необходимо лечь в лоток между рельсами лицом вниз, головой к поезду и стараться не шевелиться. Не двигаться нужно до тех пор, пока машинист электропоезда или дежурный персонал не придет на помощь.

18 февраля в экстренных службах сообщали, что в московском метро за один день произошло два случая падения людей на рельсы, один из упавших погиб.