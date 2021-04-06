В школе рассказали о причине нападения девочки с ножом на одноклассника в Пензе
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Пензенской школьнице, ударившей ножом своего одноклассника, после инцидента потребовалась помощь психиатров, сообщил источник в силовых органах.
«Конфликт произошел, по предварительным данным, из-за того, что мальчик сказал девочке какую-то колкость, сделал замечание, а она ему так ответила. После этого у нее тяжелое психоэмоциональное состояние, девочке потребовалась психиатрическая помощь», – передает сообщение РИА «Новости».
По словам представителя силовой структуры, пострадавший получил ранение по касательной, его жизни ничего не угрожает.
Ранее следственное управление СК по Пензенской области сообщило о нападении 15-летней учащейся на своего одноклассника в одном из образовательных учреждений Пензы. Во время перемены школьница в ходе конфликта с 14-летним учеником нанесла ему один удар ножом в область спины. Потерпевший был госпитализирован.
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