Мнение: Гаражная амнистия, динамические дорожные знаки и дефицит велосипедов

1. Подписан закон о гаражной амнистии: теперь несколько миллионов граждан смогут сравнительно легко оформить права на земельные участки под гаражами, если те были построены до 30 декабря 2004 года:

https://tass.ru/nedvizhimost/11072467

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж. При этом такой участок изначально должен быть предоставлен организацией или выделен иным образом, либо право на него должно было возникнуть по другим основаниям. Речь также идет о земельных участках, предоставленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей.

Упрощенный порядок регистрации распространяется на земельные участки под металлическими некапитальными сваренными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Закон при этом не затрагивает гаражи-ракушки.

Лично я полагаю гаражи интересным экономическим явлением, но далеко не все у нас в стране довольны узаконением гаражей. Вот мнение блогера monetam, которое я ранее уже цитировал:

https://monetam.livejournal.com/1184637.html

https://olegmakarenko.ru/1696305.html

…все эти гаражи, как доставшиеся городам с советских времен, так и новопостроенные, должны быть снесены. Ту необходимость, для которой они заявлены, а именно, чтобы уберечь автомобиль от ворья и плохой погоды, они выполняют слабо, если вообще никак. Автомобиль должен стоять на улице, а если вы очень озабочены проблемой его безопасности и сохранности – сдавайте на охраняемую автостоянку. Ибо все эти гаражи в большинстве своём служат складами для всякой рухляди, нелегальными складами нелегальных торговцев, и местом, притягательном для всякого криминала. И, кроме того, невероятно просто уродуют сам город, превращая его в какой то придаток для частной техники!

Это очень здорово, что власти Москвы весь этот гаражный мир побороли, если не полностью, то в главных частях. А вот те города, в которых власти «идут навстречу пожеланиям автовладельцев», обрастают струпьями типа латиноамериканских фавел.

2. Технологии не стоят на месте. Дорожные знаки с ограничением скорости хотят сделать не стационарными, а динамическими, в виде электронных табло:

https://lenta.ru/news/2021/04/05/speed/

В России появится новый способ фиксации скорости при помощи камер. Разработчики комплексов предложили использовать динамические дорожные знаки, а нарушения контролировать автоматически, пишет РБК.

Так, российских водителей заставят по-новому снижать скорость при сложных погодных условиях. Для этой цели появилась технология, включающая динамические дорожные знаки и необычную схему комплексов фиксации. Она уже заинтересовала ряд регионов и проходит стадию тестирования.

Новые дорожные знаки в зависимости от изменения погодных условий позволят скорректировать информацию об ограничениях скоростного режима, которая воспроизводится на электронном табло. Для фиксации нарушений предлагается использовать сразу три дорожные камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только автомобиль попадет в их зону контроля, произойдет фиксация.

3. Снова недоработки в импортозамещении. Вероятно, прирост поголовья велосипедистов в России в этом году будет ниже ожидаемого. Намечается серьёзный дефицит велосипедов:

https://lenta.ru/news/2021/04/01/velo/

Иностранные производители ввели квоты для стран и рынков, сроки поставки сдвинуты примерно на квартал. Многие велосипеды из массового сегмента поступят в продажу только в июне-июле, если не позже, а в марте их купить не получится.

Одной из причин такой ситуации стала пандемия коронавируса. Из-за остановки предприятия не смогли произвести достаточно товара, а кроме того, в мире вырос спрос на этот вид транспорта, позволяющий избежать контакта с людьми. Кроме того, в России спрос спровоцировали службы доставки, курьеры которых часто используют велосипеды.

Помимо готовых изделий, выросли цены и на комплектующие. Год назад из Китая можно было заказать единицу оборудования за пять долларов, а в этом году она обойдется в 35 долларов. Большая часть роста стоимости связана с логистикой.