Мнение: Самоуважение рапана

Если у человека границы совсем плохи, любая “работа над собой” превращается в рост короны.

Если мотивировать его на подъем самоуважения, подниматься у него будет только корона.

Самоуважение рапан всегда понимает как уважение со стороны других людей, ждет или требуют у других уважение.

Вы говорите, что надо опираться на себя, но вместо себя у рапана корона. На нее он и опирается.

Многие рапаны смело уходят откуда угодно, опираясь на корону. С работы уходят, из отношений уходят, с близкими рвут.

Им говорят, что надо опереться на себя и тогда все будет хорошо.

Как они это понимают?

Они понимают это так, что надо делать все, как хочется, следовать своей воле, и можно ничего не бояться.

Рапаны обожают читать про самоуважение, волю и опору на себя. Потому что для них это означает триумф их хочу, гарантию получить все, чего хочется.

“Зай, – говорят им гуру, такие же рапаны. – Если тебе не комфортно, уходи. Уходи и не думай, опирайся на себя. Самоуважение – превыше всего. Будет у тебя это, все остальное приложится, главное себя не предавай”.

Поэтому рапаны хлопают дверью и дальше просто ждут, что все у них станет отлично.

Чем это отличается от опоры на себя, расскажете?

А я продолжу.

Самоуважение рапаны понимают именно так. Все, чего ты хочешь, твое право. Уважай себя = стой на своем, требуй от других воплощения своих желаний, верь в то, что все они сбудутся. Не предавай себя = не отказывайся от своих претензий на все самое лучшее.

Главное не сливать себя! Рапаны очень радуются, когда это читают, у меня или где-то. Это подтверждает их право верить, что все будет так, как им хочется, что сомневаться в своих силах нельзя, соглашаться потесниться и закрыть хлеборезку нельзя, это будет слив своей территории и своей фигуры. Любой рапан считает чужую территорию своей, потому что у него нет границ, все вокруг – его, все, что нравится, – в границах.

Кажется, что рапанам поможет смирение, но смирение рапаны тоже понимают по-своему.

Они решают, что надо гнобить себя, унижать и ругать, и про себя, и публично, чтобы таким образом заслужить прощение высших сил и любовь людей, получить награду. То есть опора опять не на себя и вместо смирения – все те же щипцы и ожидание подачки.

Убедишь рапана, что нельзя унижаться, он начнет повелевать и требовать. Убедишь, что нельзя требовать, начнет выпрашивать или манипулировать. Убедишь, что нельзя тянуть щипцы, хлопнет дверью и уйдет искать кого-нибудь, кто все даст ему без щипцов.

Как рапаны понимают “качать ресурс”? Найти скважину и качать из нее побольше.

А “быть проактивным”,”нести ответственность”? Там есть по ссылке:

“Женщина – энергетический центр семьи”, значит надо хапать себе побольше.

Энергетический центр – тот, кто больше делает, а не хапает.

Но не для рапана. Для него все идеи, любые, превращаются в гимн короне.

Понимаете почему?

Делить границы – это значит признавать за другими права на отдельные от тебя территории.

Не делить границы, это значит считать, что твое Я простирается везде и все принадлежит тебе.

И если рапаны решают учиться делить границы, у них получается что-то вроде вот этого.

Видите, насколько мысль о том, что надо уважать волю другого, здесь извращена?

Усвоив, женщины-рапаны решают, что они вообще ничего не должны делать, пусть мужчина сам все инициирует, пусть гоняется и преодолевает, потому что если он хочет, он “из-под земли достанет”, а если хочет не очень, так пусть провалится сквозь землю, не нужен такой, который “не горит”.

Опишите, как получается так, что все мысли, даже здравые, рапанами извращаются и искажаются.

Приведите свой пример или возьмите конкретное место в приведенных мною примерах по ссылкам и разберите, пожалуйста, подробно.