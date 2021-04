Принц Гарри анонсировал их первый с Меган Маркл многосерийный проект для Netflix

Несколько минут назад стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер своего проекта, в котором впервые примут участие герцог и герцогиня Сассекские. Это будет многосерийный документальный сериал с участниками Invictus Games – “Игр непобежденных”. Это международные мультидисциплинарные соревнования для бывших и действующих военных, получивших травмы во время службы армии и в боевых действиях. Игры были учреждены лично принцем Гарри в 2014 году.

И сегодня он также лично представил свой новый проект. Герцог появился в двухминутном трейлере наравне с другими героями сериала. Он получил название Heart of Invictus («Сердце непобежденных») и будет рассказывать об участниках игр со всего мира во время их подготовки к соревнованиям, которые должны бли состояться в Гааге в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были отложены до 2022 года.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.

Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw

— Netflix (@netflix) April 6, 2021

В видео Меган Маркл не появилась, однако она тоже будет участвовать в производстве. Дело в том, что продакшеном сериала занимается их компания Archewell Productions вместе с режиссером Орландо фон Айнзидель и продюсером Джоанной Натасегара. Известно, что Гарри не только снимется в фильме, но и станет исполнительным продюсером документального проекта.

Меган и Гарри во время видеосаммита TIME100 Talks

Напомним, в начале сентября прошлого года стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл заключили многолетний контракт с Netflix на создание разнообразного контента: документальные и художественные фильмы, телешоу и даже программы для детей. Подробно об их участии в контенте сервиса рассказал генеральный директор Netflix Рид Хастингс в интервью каналу деловых новостей CNBC.

А первым проектом, за который хочет лично взяться Меган Маркл, станет фильм о Патрисс Каллорс, соосновательнице движения Black Lives Matter.