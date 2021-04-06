Мнение: Германия, извинись за 1217-й год!

Новости из лимитрофов страдающих острым комплексом неполноценности.

Эстонское национал-консервативное издание Uued Uudised (UU) обратилось к властям республики с предложением потребовать от Германии компенсацию за «оккупацию» национальных земель немецкими рыцарскими орденами в течение 700 лет.

Как полагают журналисты, в современном западном обществе существует тренд на покаяние перед потомками бывших рабов, им принято выплачивать большие компенсации. «Такие новости приходят из американской Калифорнии и из других мест. Пособия также выплачиваются коренным народам Австралии и Новой Зеландии», — говорится в публикации.

Авторы статьи утверждают, что эстонцы на протяжении семи веков также страдали от оккупации немецких рыцарей, «которые держали их в унизительных условиях». «Эстония по-прежнему полна крепостей, построенных иностранными войсками», — считают журналисты.

В связи с этим они предложили действующему немецкому правительству публично извиниться перед прибалтийскими народами за вооруженные конфликты в Прибалтике, в том числе за битву Мадисева 1217 года, в которой войска немецких меченосцев разбили объединенное эстонское ополчение. «Рабство эстонцев является вполне реальной исторической несправедливостью, мы требуем свою собственную долю»,

https://lenta.ru/news/2021/04/06/pribalt_slaves/?from=RCM-F6FE – цинк

Желание понятно, сесть на немецкие пособия и урвать у Германии компенсации, по образцу тех, которые Германия выплачивала евреям.

Но есть мнение, что у эстонцев тут ничего не получится, так же как не получилось у поляков, который вдруг вспомнили о компенсациях за вторую мировую войну.

Подобные лимитрофы пытающиеся торговать своей "несчастной исторической судьбой" за не имением каких-то собственных образов будущего, просто лишний раз доказывают бессмысленность своего существования с исторической точки зрения, что и порождает острое чувство неполноценности и попытки оправдать текущее бессмысленное существование ссылками на то, что во всем виноваты – Россия, Германия, кто-то еще, нужное подчеркнуть, а значит, светлое будущее можно построить вокруг компенсаций, которые конечно же никто и никогда платить не будет. Но мечтать ведь не запретишь. Отсюда и возникают эти периодические требования покаяний и компенсаций со стороны Германии и России, дабы за их счет Эстония или Польша, могли почувствовать себя значимыми.

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