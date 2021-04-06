L’Express – вакцинация в Солсберийском соборе проходит под Баха, Моцарта и джаз

С середины января знаменитый готический собор в британском Солсбери служит пунктом вакцинации, пишет L’Express. Как отмечает издание, прививка здесь — особенный опыт, поскольку, помимо «величественный архитектуры», посетители также имеют возможность насладиться живой органной музыкой.



Reuters

Сегодня известный готический Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии в британском Солсбери служит не только приютом для верующих, но и пунктом вакцинации, пишет L’Express. Начиная с 16 января, два раза в неделю с 8 утра до 20 вечера строение XIII века открывает свои двери для жителей графства Уилтшир, желающих сделать прививку от коронавируса. Здесь были вакцинированы уже порядка 25 тыс. человек.

По информации издания, в соборе установлены холодильные камеры для хранения препаратов, а вместо традиционных скамей в отдалении друг от друга установлены стулья. Каждая колонна пронумерована, повсюду под разноцветным светом витражей хлопочут медсёстры в синих костюмах.

Поход в этот пункт вакцинации — особенный опыт, подчёркивает L’Express. Помимо «величественной готической архитектуры», люди, пришедшие на прививку в Солсберийский собор, — по большей части пенсионеры — также имеют возможность услышать живую органную музыку.

«Это чудесно, просто чудесно», — восторгается 95-летний Луис Гудвин.

«Нам бывает их непросто выгнать, после того как заканчиваются 15 минут, которые, по правилам, необходимо выжидать после прививки. Они хотят остаться послушать музыку», — с улыбкой признаётся медсестра.

По словам музыкального директора собора Дэвида Холлса и его помощника Джона Челленджера, для сохранения атмосферы безмятежности они отбирают «спокойные и умиротворяющие» мелодии, а также музыку, которую народ хорошо знает. Здесь можно услышать Баха, Моцарта, Брамса и Сен-Санса, а также классику джаза 1940-х годов — для тех, кто застал Вторую мировую войну.

Инициатива оказалась настолько успешной, что музыканты собора только что записали альбом под названием Salisbury Meditation («Солсберийская медитация»), сборы от которого пойдут Национальной системе здравоохранения Великобритании, отмечает L’Express.