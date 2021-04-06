 

Die Zeit – Греция всё ещё ждёт от Германии репараций за оккупацию

06.04.2021, 19:10, Новости дня
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Вопрос репараций Греции от Германии за нанесённый военный ущерб остаётся открытым, пишет Die Zeit, ссылаясь на заявление представителя МИД Греции Александроса Папаянно. Специальная греческая парламентская комиссия оценила нанесённый нацистской Германией ущерб в сумму €289 млрд. Однако немецкое правительство не меняет своей точки зрения, считая вопрос с репарациями закрытым.


Reuters

Спустя 80 лет после нападения Германии на Грецию во время Второй мировой войны греческое правительство вновь подтвердило своё требование проведения переговоров о репарациях за военный ущерб, пишет Die Zeit.

«Вопрос останется открытым до выполнения наших требований. Эти требования обоснованы, актуальны и будут реализованы с помощью всех возможных средств», — приводит издание слова представителя МИД Греции Александроса Папаянно.

Die Zeit напоминает, что Греция призывала ФРГ к переговорам по репарациям ещё летом 2019 года, однако немецкое правительство отвергло эту просьбу в октябре того же года. Однако новое греческое правительство Кириакоса Мицотакиса подтвердило, что вопрос репараций для него остаётся открытым. Издание напоминает, что нацистская Германия напала на Грецию в апреле 1941 года. Вплоть до 1944 года нацисты совершили на греческой территории множество военных преступлений. Специальная греческая парламентская комиссия оценила ущерб, нанесённый Германией, в сумму €289 млрд.

Однако для немецкого правительства тема репараций закрыта, отмечает Die Zeit — на основании договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года. При этом в договоре тема репараций конкретно не упомянута: кроме того, в переговорах по его заключению не участвовали многие страны, пострадавшие от нацизма, такие как Польша и сама Греция.

Ряд членов бундестага из партий зелёных и левых критикуют неуступчивую позицию Берлина по репарациям, пишет издание. На дебатах, приуроченных к 80-летию нападения Германии на Грецию, они призвали немецкое правительство к смене курса.

«Это очень большое бремя на немецко-греческой дружбе», — приводит издание слова депутата от партии зелёных Мануэля Саррацина. Депутат от партии левых Хайке Ханзель назвала позицию Берлина неприемлемой как с моральной, так и с правовой точки зрения.

Как отмечает издание, правительство Мицотакиса пока воздерживалось от открытого давления на ФРГ в вопросе репараций. Согласно данным немецкой стороны, эта тема также не получала активного обсуждения и за кулисами. 



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