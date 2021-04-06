Euronews – выступивших против нового канала через Босфор адмиралов будут судить за сговор

Президент Турции назвал «подлым покушением» открытое письмо в защиту конвенции Монтрё о статусе черноморских проливов, которое опубликовали отставные адмиралы перед визитом главы Евросовета. Эрдоган воспринял это как критику своего проекта по строительству канала «Стамбул» из Чёрного моря в Мраморное, обвинив их в сговоре против конституционного строя, передаёт Euronews.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил отставных адмиралов, подписавших письмо в защиту конвенции Монтрё о статусе черноморских проливов. Теперь против них возбуждено дело о «сговоре против конституционного строя».

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: То, что произошло, — это, конечно, подлое покушение, осуществлённое под покровом ночи. Ни один государственный служащий в отставке не имеет права делать что-то подобное. Немыслимо, чтобы 104 отставных адмирала опубликовали подобные бумаги, оказывая влияние на новое поколение в вопросах политического выбора.

Письмо отставных адмиралов появилось в преддверии визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Турцию. Документ восприняли как критику планов строительства канала «Стамбул» из Чёрного моря в Мраморное.

Оппозиция называет этот проект угрозой для статуса проливов. Эрдоган обещает выполнять конвенцию Монтрё.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2021 года.

