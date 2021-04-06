Теледоктор Мясников назвал популярное лекарство, провоцирующее кровоизлияние в мозг

Теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал популярные лекарства, которые могут спровоцировать кровоизлияние в мозг. Доказано, что злоупотребление нестероидных противовоспалительных препаратов чревато серьёзными проблемами со здоровьем.

Телеведущий предупредил об опасности данных лекарств: при регулярном употреблении могут возникнуть кровотечения, несовместимые с жизнью. Аспирин лечит голову, но гробит желудок. Мясников порекомендовал параллельно с курсом нестероидных противовоспалительных препаратов пить таблетки, которые защитят ЖКТ.

Терапевт также сообщил, что в настоящее время аспирином можно лечить только доказанные болезни сердца и сосудов, а вот в качестве первичной профилактики его нельзя использовать. Поскольку именно это лекарство может спровоцировать геморрагический инсульт и язвенные кровотечения.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний доктор рекомендует разнообразить свой рацион полезными морепродуктами, а ещё пищей с омега-3 и омега-6. Также очень важно насыщать организм кальцием (им богаты сыры, йогурты, молоко, творог и апельсиновый сок) и солнечным витамином D, которого предостаточно в печени трески.

Источник: ria.ru