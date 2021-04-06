 

Теледоктор Мясников назвал популярное лекарство, провоцирующее кровоизлияние в мозг

06.04.2021, 19:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал популярные лекарства, которые могут спровоцировать кровоизлияние в мозг. Доказано, что злоупотребление нестероидных противовоспалительных препаратов чревато серьёзными проблемами со здоровьем.
Телеведущий предупредил об опасности данных лекарств: при регулярном употреблении могут возникнуть кровотечения, несовместимые с жизнью. Аспирин лечит голову, но гробит желудок. Мясников порекомендовал параллельно с курсом нестероидных противовоспалительных препаратов пить таблетки, которые защитят ЖКТ.

Терапевт также сообщил, что в настоящее время аспирином можно лечить только доказанные болезни сердца и сосудов, а вот в качестве первичной профилактики его нельзя использовать. Поскольку именно это лекарство может спровоцировать геморрагический инсульт и язвенные кровотечения.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний доктор рекомендует разнообразить свой рацион полезными морепродуктами, а ещё пищей с омега-3 и омега-6. Также очень важно насыщать организм кальцием (им богаты сыры, йогурты, молоко, творог и апельсиновый сок) и солнечным витамином D, которого предостаточно в печени трески.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Мнение: Почему беспорядки в Минске – спланированная акция, а не спонтанные действия толпы

18.01 / На контрольно-пропускном пункте в Вашингтоне задержан вооруженный мужчина

01.04 / Психолог составил описание типичной внешности маньяков и насильников

02.09 / Николай Воронин и Майкрофт Холмс: какими ролями запомнился зрителям Борис Клюев

30.01 / Число привитых от коронавируса россиян превысило миллион человек

06.09 / Кети Топурию в пышном платье снова заподозрили в беременности

04.08 / Ирина Безрукова, Ирина Хакамада, Денис Шведов и другие на премьере фильма “Неистовый”

26.11 / Индейка, помилованная Трампом в День Благодарения, отказалась принять президентское помилование

30.07 / Осознанное потребление: королева Летиция путешествует по Испании в старых нарядах

24.09 / На Алтае археологи нашли зубы неандертальцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)