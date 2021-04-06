 

“Защищает от передозировки инсулином”: Ученые разработали пероральный препарат для диабетиков

06.04.2021, 19:08, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого разработали новый препарат для больных сахарным диабетом. Уникальной особенностью лекарства является возможность его приема перорально.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Нью-Йоркский университет (США), стал тот факт, что до недавнего времени было проблемой создание инсулинового лекарства в форме таблеток, принимаемых внутрь перорально. Дело в том, что обычно такие препараты растворяются желудочным соком и не способны таким образом реализовать нужную терапию заболевания. Со своей стороны американские медики создали специальные нанокапсулы, состоящие из так называемых металлорганических каркасов (МОК). Структурно эти полимерные материалы схожи с пчелиными сотами и представляют собой соединение ионов металлов с различными органическими компонентами. Последний факт обеспечивает их высокую пористость и прочность. Принимаемые пероральным способом, они не растворяются в желудочном соке и проникают через полость кишечника в кровь. В составе каждой наночастицы чередуются слои МОК и инсулина. Попадая в кровь, они проходят стадию растворения постепенно – это обусловлено взаимодействием их органических составляющих с глюкозой и другими сахарами. Таким образом, повышенное количество глюкозы в крови обеспечивает большее высвобождение инсулина из капсул.

В начале эксперимента наночастицы были проверены на растворе глюкозы, а затем – с привлечением болеющих диабетом грызунов. Выяснилось, что в итоге у животных нормализовался уровень сахара в крови, а сами крысы оказались защищены от губительного воздействия из-за резкого перепада концентрации глюкозы на протяжении десятка часов исследования.

“С помощью этой технологии можно быстро подавлять увеличение концентрации сахара в крови пациента. Кроме того, она защищает от передозировки инсулином”, – пояснила один из авторов исследования Фара Беньету. Она анонсировала уже в недалеком будущем проведение экспериментов на приматах, а также доклинических испытаний с участием людей. Специалист выразила надежду, что в течение ближайших лет созданные наночастицы станут удобной и доступной альтернативой инсулиновым инъекциям. Материалы исследования были опубликованы в издании Chemical Science.

Источник: nauka.tass.ru



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