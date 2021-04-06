Бузова, Седокова, Солнцев и Борисова: СМИ вспомнили самые яркие истерики звезд в прямом эфире

В СМИ вспомнили о самых ярких истериках Анны Седоковой, Ольги Бузова, Гогена Солнцева, Даны Борисовой и других российских селебрити. Подобные эмоции у них вызывали разочарования в любви, личные вопросы и даже зрительские предпочтения.

Слезы Бузовой за кулисами «Жары»

Несмотря на свой статус, звезды шоу-бизнеса являются обычными людьми с присущими им чувствами и эмоциями. Так, недавно настоящую истерику устроила певица Ольга Бузова во время церемонии награждения премии «Жара». Причиной этого стали колкие вопросы ведущей Ксении Собчак об экс-возлюбленном исполнительницы Давиде Манукяне. Блогер, более известный как Дава, расстался с Бузовой буквально сразу после объявления о подготовке к свадьбе. На сцене артистка еще хоть как-то сдерживалась, однако только оказавшись за кулисами, дала волю слезам.

Борисова Дана и ее мама

Приглашенная на программу «Секрет на миллион» Дана Борисова решила отвечать только на выбранные нею вопросы. Она искренне пояснила об употреблении наркотиков и пребывании в реабилитационном центре. Однако ей не хватило нервов для ответа на вопрос о месте, куда она прятала запрещенные вещества от своей матери. Борисова немедленно покинула студию, однако вернулась спустя некоторое время. Как оказалось, снова ненадолго, только до выхода родительницы. Чуть погодя модель ушла из шоу окончательно, не соглашаясь далее ни на какие уговоры. Стоит отметить, что о намерении покинуть передачу она предупредила в самом начале.

Личная жизнь Седоковой

Немногим больше месяца назад бывшая участница герлз-бенда «ВИА Гра» Анна Седокова стала гостьей шоу «Сегодня вечером», который ведет Максим Галкин. Юморист посвятил передачу «Золушкам» отечественной сферы культуры. В списке таковых оказалась и Седокова, которая, однако, осталась недовольна излишним вниманием к ее личной, а не творческой, жизни. Не смирившись с ситуацией, супруга баскетболиста Яниса Тимма прямо высказала свои претензии, еще и обвинив автора ролика едва ли не в сексизме. Попытки Галкина уладить ситуацию не успокоили звезду, и она в гневе покинула эфир.

Гоген Солнцев и его 63-летняя жена

Гоген Солнцев давно приобрел эпатажную славу на отечественном телевидении. Часто он становится участников проектов «Первого канала», один из таких эфиров и привел к очередному скандалу. В студию ток-шоу селебрити выехал, сидя в инвалидном кресле. В беседе с Андреем Малаховым шоумен достаточно эмоционально рассказывал о времени, проведенном в больнице в период реабилитации. Особенно его возмутило поведение старшей на 27 лет супруги. По словам Солнцева, Екатерина Терешкович танцевала, узнав о травме своего молодого мужа. Вся программа прошла на повышенных тонах с руганью, взаимными оскорблениями и уходами с возвращениями.

Дружинину помешал выбор зрителей

Отметился скандалом и Егор Дружинин, на протяжении нескольких лет подряд работающий в «Танцах на ТНТ». Пять лет назад артист ушел из проекта, не согласившись с результатами зрительского голосования. Интересно, что хореограф был одним из основателей программы, поэтому демарш знаменитого «Васечкина» из советского кинофильма был тем более шокирующим. Дружинин обвинил поклонников шоу в попытке устроить аттракцион из профессионального конкурса. Однако, как пишет «Инфореактор», уже через два года ему предоставили судейское кресло в аналогичной передаче на другом канале.