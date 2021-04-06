В Подмосковье хотят ужесточить наказание за пьяную езду

В Московской областной Думе поддержали идею об ужесточении наказания за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект был внесён в Государственную Думу России.

Парламентарии предлагают увеличить срок лишения свободы до трёх лет, повысить штрафы до 500 тысяч рублей, а также запрещать нарушителям занимать некоторые должности на срок до шести лет. Авторы инициативы пояснили, что действующее законодательство недостаточно эффективно работает против таких преступлений, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.