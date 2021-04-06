 

В Подмосковье хотят ужесточить наказание за пьяную езду

06.04.2021, 19:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Московской областной Думе поддержали идею об ужесточении наказания за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект был внесён в Государственную Думу России.

Парламентарии предлагают увеличить срок лишения свободы до трёх лет, повысить штрафы до 500 тысяч рублей, а также запрещать нарушителям занимать некоторые должности на срок до шести лет. Авторы инициативы пояснили, что действующее законодательство недостаточно эффективно работает против таких преступлений, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Трампа назвали “щенком Путина” во время предвыборных дебатов: Продолжай тявкать

25.11 / Эффективность российской вакцины от COVID-19 превысила 100%

11.11 / Мнение: В Армении сбит российский Ми-24

30.08 / Мнение: Праздники в Беларуси и Татарстане

26.02 / Под Омском в ДТП погиб водитель ВАЗа

03.02 / Профессор Матвеев: «Газ в Освенциме использовался для дезинфекции»

08.10 / Мнение: Разгул демократии в Киргизии

08.09 / Скандалы: Золотая пустышка

30.03 / В Молжаниновском районе появится детско-взрослая поликлиника

18.01 / Мнение: Письмо: “Беременная ушла от абьюзера”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)