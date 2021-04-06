 

В Подмосковье женщина жарила яичницу на Вечном огне

06.04.2021, 19:06, Разное
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Правоохранители Московской области начали проверку из-за видеозаписи, на которой женщина готовила еду на Вечном огне. Ролик был опубликован в социальных сетях.

Инцидент произошёл у мемориала “Скорбящая мать” в подмосковном Пушкино. СМИ писали, что на кадрах видео неизвестная воспользовалась символическим памятником для приготовления яичницы. Известно, что областная прокуратура также начала проверку по факту происшествия, передаёт сайт “Подмосковье сегодня”,



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