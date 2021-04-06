Эксперты рассказали, как выбирать телескоп для дома

Купить домашний телескоп мечтают многие. Но когда уже принято решение приобрести данное устройство, надо бы не ошибиться с выбором аппарата, чтобы деньги не были потрачены впустую, а «детская мечта» не обернулась большим «взрослым» разочарованием.

Прежде всего определитесь, что вы хотите увидеть на звездном небосводе? Просто Большую Медведицу и Луну в увеличенном изображении, планеты вокруг звезд или невидимые глазу дальние миры?

В первом случае подойдет телескоп с рефрактором от 110 до 130 мм, во втором – до 150 мм, в третьем – до 250 мм. Подумайте о том, станете ли вы переносить телескоп, и о многих других вещах. Поговорите откровенно с продавцом и озвучите ему свою мечту. И самое главное: не экономьте деньги, так как скупой платит дважды.