CNBC – Китай не оставит без ответа бойкот своей Олимпиады

Западные страны и компании активно призывают к тому, чтобы они бойкотировали Олимпийские игры, которые должны пройти в Пекине в 2022 году. Однако, как пишет на своём сайте CNBC, Китай явно ответит на это — и сила ответа будет зависеть от характера бойкота.



Reuters

На страны и компании за пределами Китая оказывается давление, чтобы они бойкотировали зимнюю Олимпиаду в Пекине в 2022 году, пишет CNBC. Но, как отмечают политологи, Китай в ответ тоже не будет мирно сидеть и молчать.

«Китай накажет страны, которые станут бойкотировать Игры, с помощью политических санкций и ответных действий в торговле; но в случае бойкота спортсменов строгость будет гораздо выше, — приводит автор статьи мнение экспертов из Евразийской группы. — Если какая-то компания не бойкотирует Игры, она рискует получить ущерб для своей репутации от потребителей на Западе. Но если бойкотирует, она рискует оказаться за границами китайского рынка».

По словам политологов, уже сейчас эту Олимпиаду называют «геноцидными играми» из-за того, что Китай обвиняют в репрессиях против уйгуров. А по мере приближения церемонии открытия ситуация станет только хуже. Так что риски для правительств, компаний и инвесторов будут расти. Как напоминает автор статьи, бизнес от этой ситуации уже страдает. Например, санкции постигли компанию H&M.

Но правозащитники настаивают, что Китай нужно наказать за нарушение прав этнических меньшинств Тибета и Синьцзяня, за противодействие политическим свободам в Гонконге, за враждебность к самоуправлению на Тайване. И они видят три варианта для бойкота.

Во-первых, это дипломатический бойкот, который считается наименее драматичным сценарием, но наиболее вероятным — с вероятностью в 60%. По мнению экспертов, к США в дипломатическом бойкоте присоединится как минимум одна другая западная страна. Выражаться он может в снижении количества представителей правительства в делегации страны или вовсе в отказе от того, чтобы они там присутствовали. Это могут быть и иные действия, направленные на дискредитацию Пекина как хозяина Олимпиады. По мнению специалистов, принять участие в таком бойкоте могут США, Канада, Великобритания, Австралия, а также некоторые европейские страны. Впрочем, азиатские союзники США, такие как Япония, Индия, Южная Корея, вряд ли присоединятся к бойкоту, поскольку у них более тесные отношения с Китаем.

Во-вторых, бойкотировать Олимпиаду могут сами спортсмены. Этот сценарий, по мнению специалистов, может исполниться с вероятностью в 30%. В таком случае какая-то страна может запретить своим спортсменам участвовать в Играх. Возможен и экономический бойкот: например, Штаты запретят американским зрителям, журналистам и спонсорам участвовать в Олимпиаде. По оценке политологов, такой бойкот будет сложнее игнорировать, и он вызовет ещё более активный ответ Китая. Возможно, дело дойдёт до заморозки дипломатических отношений и более широкого потребительского бойкота западных брендов.

В-третьих, возможно, отношения между Китаем и Западом станут теплее — и тогда страны сделают некие заявления по поводу Игр, но они будут довольно мягкими, без официального бойкота. Но на такой сценарий развития событий политологи дают лишь 10% вероятности.

Любой бойкот Олимпиады урежет Китаю дивиденды от Олимпиады, на которые рассчитывало китайское руководство. По словам аналитиков, Олимпийские игры дают Пекину платформу для того, чтобы показать внутренней аудитории свой глобальный статус и распространять положительный имидж на миллиарды иностранных зрителей по всему миру. Так что Китай точно примет ответные меры против стран, выразивших бойкот. Скорее всего, отмечают политологи, они будут заключаться в ответном бойкоте мероприятий, организованных западными странами, и в санкциях против главных сторонников бойкота.

В свою очередь, бизнес сейчас пытается балансировать: показать, что он обеспокоен состоянием прав человека в Китае, но при этом избежать выдворения с большого китайского рынка. Но большинство экспертов считают, что скорее бизнесмены всё же откажутся от бойкота Олимпиады, поскольку потенциальный ущерб от потери китайского рынка будет для них хуже, чем имиджевые издержки на Западе, которые, скорее всего, окажутся краткосрочными, отмечает CNBC.