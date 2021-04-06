France 24 – рекордные показатели заболеваемости вынудили Индию ввести новые карантинные меры

В Индии, где число заражений коронавирусом впервые превысило 100 тыс. случаев в день, власти вводят новые ограничительные меры: комендантский час в рабочие дни, карантин на выходных, запрет собраний и закрытие магазинов не первой необходимости. В штат Махараштра, где проживает более половины заболевших, направят экспертов для выяснения причины такого резкого роста пациентов с COVID-19, рассказывает France 24.

В понедельник индийский штат Махараштра, где проживает около 124 миллионов человек, готовится ко второй порции карантинных мер. Вчера власти штата отчитались о 57 тысячах новых заболевших — более половины случаев, которые зарегистрировали по всей стране. Новые меры включают ночной комендантский час во время рабочей недели и полный локдаун на выходных.

ПРОХОЖАЯ: Это очень хорошее решение правительства, потому что число случаев заболевания коронавирусом растёт, а (при соблюдении карантина. — ИноТВ) цепочка распространения вируса прервётся, что будет выгодно для всех нас.

Новые ограничения должны продлиться до конца месяца. Магазины не первостепенной важности будут закрыты, на рабочей неделе будут запрещены собрания численностью больше пяти человек, а ресторанам разрешено только предлагать еду навынос в дневное время. Премьер-министр Нарендра Моди попросил специалистов приехать в штат Махараштра и выяснить, почему произошёл такой резкий рост заболевания. Недавние показатели по стране заставили экспертов забеспокоиться: ежедневный прирост новых случаев достиг рекордного уровня.

РАВИ МАЛИК, бывший секретарь Индийской медицинской ассоциации: С учётом того, что почти две недели назад было около 23 тысяч случаев (в день. — ИноТВ), теперь этот показатель в четыре раза выше, что является огромной цифрой. Если число заболевших будет расти такими же темпами, последствия пандемии будут такими же катастрофичными, как и в прошлом году.

Индия начала третью фазу своей кампании по вакцинации: теперь прививку имеют право получить те, кто старше 45 лет. На данный момент ввели 68 миллионов доз, а к июлю власти хотят вакцинировать 250 миллионов человек.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2021 года.