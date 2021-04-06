Polityka – США и впредь предпочитают «пророссийский» Берлин «союзнической» Варшаве

Несмотря на то что США осуждают Германию за участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», она по-прежнему выступает для них самым важным союзником и партнёром в Европе, пишет польский журналист Томаш Залевский. В статье для издания Polityka он обращает внимание на то, что, желая узнать, как обстоят дела на украинском направлении, вашингтонское руководство звонит в Берлин, а не в Варшаву.



Reuters

Сосредоточение российских войск на границе с Украиной обеспокоило администрацию США. Хотя эксперты считают этот сигнал маловероятным в ​​плане вторжения в Донбасс, на линии Вашингтон — Киев телефоны разрывались от звонков.

Госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан позвонили своим украинским коллегам. Председатель Главного штаба генерал Марк Милли обсудил вопрос с командующими украинских и российских войск. Власти США хотели лишь сориентироваться в ситуации, но использовали возможность для того, чтобы уверить Киев в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Вашингтона перед лицом продолжающейся агрессии РФ в Донбассе и Крыму, пишет в издании Polityka польский журналист Томаш Залевский.

Он напоминает, что в минувший понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телеконференции Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель по конфликту на Украине. Автор обращает внимание на то, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили, в результате чего Киев забил тревогу, обвинив Москву в желании говорить об Украине без него. Журналист согласен с тем, что ситуация напоминает Мюнхен 1938 года, когда западноевропейские державы в отсутствие представителей властей Праги согласились с территориальными требованиями Гитлера к Чехословакии.

До сих пор украинский конфликт обсуждается в нормандском формате, то есть его судьба решается Россией, Францией, Германией и Украиной. Эта конфигурация, безусловно, снижает шансы на возвращение занятых территорий под контроль украинского правительства и чревата последствиями политики свершившихся фактов, добавляет он.

«Как понять реакцию команды Байдена на последние действия России?» — задаётся вопросом Залевский. Уже в разговоре с Путиным после инаугурации Байден предупредил, что возглавляемые им США будут решительно реагировать на любые враждебные и несовместимые с американскими интересами действия Москвы. Администрация Байдена также продолжает оказывать военную поддержку Киев, выделяя всё новые миллионы долларов США. Американская помощь украинской армии с 2014 года превысила $2 млрд. Эксперты уверены, что именно она стала препятствием для россиян в желании завоевать дальнейшие территории Донбасса, подчёркивает журналист.

Он также обращает внимание на дипломатическую активность и публичные заверения в поддержке независимости Украины. По мнению журналиста, их вполне можно рассматривать как сигнал Путину о том, что, если он решится пойти дальше, то ему придётся заплатить за это высокую цену. «Мы не знаем, какую именно, вероятно, сам Байден этого ещё не знает, но Путин, скорее всего, сам не хочет резко обострять отношения с США — если только возможное вторжение сможет отвлечь внимание от внутренних проблем. Байден понимает, что независимость Украины, то есть неизменность границ в Европе соответствует канонам либерального международного порядка, в защиту которого он выступил», — рассуждает Залевский.

«С другой стороны, Украина не является членом НАТО, поэтому у США нет никаких союзнических обязательств по отношению к ней. Бывший начальник Байдена Барак Обама напомнил в конце своего президентского срока, что интересы РФ на Украине сильнее, нежели интересы США. Одним словом, эта несчастная страна, к сожалению, находится в сфере влияния России», — констатирует он.

Сегодня активизация контактов Вашингтона с Парижем и Берлином прекрасно вписывается в планы Байдена по восстановлению трансатлантического альянса, урон которому нанесла политика Трампа. «Многостороннее, солидарное давление на Россию стало бы лучшим ответом на политику Путина, вносящую раздор в ряды Запада. Киев настаивает на включении Вашингтона в многосторонние переговоры с Россией, то есть на расширении нормандского формата до размеров пятиугольника», — поясняет автор.

Журналист находит занятным тот факт, что в период напряжённости в украинском вопросе США обращаются именно к Франции и Германии. Он отмечает, что они видят партнёра в лице правительства Германии, которое обвиняют в пророссийских симпатиях, а не в лице правительства Польши, хотя в начале украинского кризиса в 2014 году Варшава была важным игроком в разрешении этого конфликта.

«США весьма критичны по отношению к Германии — команда Байдена также осудила её за газопровод «Северный поток — 2» и планирует введение дальнейших санкций в отношении компаний, принимающих участие в строительстве газопровода. При этом они прекрасно понимают, что Германия по-прежнему является их самым важным союзником и партнёром в Европе, по крайней мере, пока у власти Меркель, ведь она не желает идти на какие-либо серьёзные уступки в отношении Путина», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Томаш Залевский.