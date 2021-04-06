 

NI: российский Су-57 в области стелс-технологий превосходит американский F-22

06.04.2021, 18:14, Разное
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The National Interest проанализировали стелс-технологии, имеющиеся на вооружении армий РФ и Соединенных Штатов. По мнению экспертов, консультирующих авторов статьи, российский истребитель Су-57 превосходит американский F-22.
Стелс-технологии открыли новое поколение авиации, уникальные инновации позволяют вести бой, оставаясь не замеченными противником. Лидерами в производстве истребителей с подобным функционалом стали Российская Федерация и США. Можно ли назвать потенциал, имеющийся на вооружении обеих стран, идентичным по мощности, разбирались репортеры The National Interest.

Композитные материалы и передовые технологии, оптимизированная аэродинамика и минимализированная тепловая моторная сигнатура стали основными преимуществами российских аэросудов. Благодаря им радиочастотная, оптическая и инфракрасная видимость самолетов сводится до нуля, уверяют эксперты. Более того, Су-57 еще и оказались более маневренными, чем их американские аналоги.

F-22 журналисты не смогли назвать, как и российские истребители, национальной гордостью. Из-за состояния арсенала и транспортной базы Пентагона авиация Штатов сейчас находится в плачевном состоянии. Воздушный парк Америки явно нуждается в обновлении, и если ничего не предпринять, то разрыв между двумя великими державами станет еще большим.

Источник: riafan.ru



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