 

Открыта регистрация на первые образовательные антишколы арт-кластера “Таврида”

06.04.2021, 18:12, Разное
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Организаторы сообщили, что в новом сезоне запланировано 10 заездов (с июня по октябрь), которые будут объединять не менее трех антишкол арт-кластера “Таврида”. Главная тема образовательной программы – креативная экономика с точки зрения развития регионов, появления новых направлений в искусстве и роли молодых творцов.

Первые заезды будут посвящены современному искусству. Также участники поговорят о сайнс-арте, арт-менеджменте и кураторстве, классической музыке и балете, академическом искусстве и цифровизации. Уже известно, что антишколы посетят свыше шести тысяч молодых деятелей культуры и искусств от 18 до 35 лет.

Социальный реалити-кемпинг #МЫВМЕСТЕ – новинка сезона. В частности, в нем примут участие творцы с ограниченными возможностями здоровья, которые представляют профильные арт-индустрии. Они продемонстрируют свой потенциал и покажут, какую роль играют в формировании креативной экономики.

Помимо этого, образовательная программа предусматривает шоу-кейсы, сессии мотивационного сторителлинга от лидеров индустрий и арт-рынка. Также должна состояться съемка социального реалити-проекта, который появится на медиа-ресурсах и стриминговых сервисах.

Напомним, первый раз фестиваль “Таврида” состоялся в 2015-м. Тогда он получил статус Всероссийского молодежного образовательного форума. Всего за семь лет этот проект стал арт-кластером, единой экосистемой, объединяющей молодых творцов.



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