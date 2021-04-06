В Москве открылся шестой флагманский центр “Мои документы”

На церемонии открытия нового флагманского центра побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что после открытия станции Балтийская МЦК территория у “Метрополиса” превратилась в крупный транспортно-пересадочный узел.

“Поток людей здесь, конечно, очень большой. И востребованность центра госуслуг будет большой», — уверен градоначальник.

Во флагманском центре будут проходить церемонии вручения паспортов гражданам, достигшим 14 лет. Мэр принял участие в первой такой церемонии и вручил удостоверения личности юным жителям столицы.

Также во флагманском центре в САО открылся новый центр услуг для бизнеса. Предприниматели на одной площадке смогут подготовить документы для регистрации бизнеса и подать их сотрудникам центра, не посещая налоговую инспекцию.

Сейчас в Москве работают 133 центра госуслуг “Мои документы”. Из них шесть – флагманские. Также действует Дворец госуслуг на ВДНХ.

Для посетителей доступны более семи тысяч окон приема. Там работают свыше 10 тысяч человек. Жители столицы могут получить около 270 услуг, большая часть из которых доступны независимо от места регистрации.

Время ожидания услуги в основном не превышает 15 минут. Если больше, то посетителю предложат бесплатный кофе.

В центрах “Мои документы” размещены платежные терминалы и банкоматы, кабинеты для приема маломобильных граждан. Посетители могут воспользоваться комнатой матери и ребенка, уголком обмена книг, взять свежую прессу.