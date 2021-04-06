Злость со стороны родителей, крики и наказания приводят к изменениям в мозге детей



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Жестокое обращение и жесткое воспитание

Жестокое обращение с детьми может включать все типы физического или эмоционального насилия, сексуальное насилие, пренебрежение, невнимание и эксплуатацию. Такие практики наносят тяжелый ущерб здоровью ребенка.

Ранее было известно, что у детей, которые подвергаются жестокому обращению, со временем уменьшается объем префронтальной коры и миндалевидного тела. Эти отделы головного мозга играют ключевую роль в регулировании эмоций, развитии депрессии и тревожного расстройства. Эти расстройства психики могут сопровождать ребенка в течение последующей жизни.

Многие приемы жесткого воспитания детей не подходят под определение жестокого обращения. Большинство людей в развитых странах считает их нормальными. Однако известно, что такие практики могут приводить к тревожности развитию тревожности у детей. К ним относятся шлепки или крики в ответ на сложное поведение ребенка, легкие физические наказания в различных формах (включая, например, встряску). К отличительным признакам жесткого воспитания относят эмоциональную окраску событий: родители ощущают злость во время наказаний.

Как может влиять на головной мозг детей влиять жесткое воспитание, раньше не было известно.

Жесткое воспитание может влиять на мозг

Участниками нового исследования были 94 ребенка в возрасте от 2,5 до 9 лет, ситуацию в семьях которых ученые мониторировали в течение нескольких лет. Ежегодно они оценивали родительские практики воспитания и уровень тревожности у детей.

Ученые проанализировали снимки головного мозга детей, полученные при магнитно-резонансной томографии. Они обнаружили, что толщина серого вещества в префронтальной зоне коры головного мозга и миндальное тело были тем меньше в объеме, чем чаще дети сталкивались с жестким воспитанием.

«Эти данные и значительны, и новы. Впервые практики жестокого воспитания, которые не соответствуют критериям жестокого обращения детьми, были связаны с уменьшением объема определенных структур мозга – тех же, что и при тяжелых издевательствах», – сказала Сабрина Саффрен (Sabrina Suffren) из Монреальского университета, соавтор исследования.