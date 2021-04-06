Навальный пытается найти сторонников по объявлениям

Штаб Алексея Навального пытается набрать сотрудников, в том числе на руководящие должности, на сайте поиска работы HeadHunter. На многие из этих предложений не поступило ни одного отклика от желающих.

Работодатель, названный как «Штаб Навального», уже разместил порядка 30 объявлений – требуются юристы, операторы, журналисты, контент-менеджеры, менеджеры склада, а так же координаторы штабов. Сотрудников ищут в более чем 20 регионах России, включая Москву, Хабаровский, Алтайский и Приморский края, Свердловскую, Кемеровскую и Волгоградскую области, республики Хакассия и Бурятия. Ранее Леонид Волков, руководитель региональных штабов Навального, заявлял, что команда блогера делает ставку на регионы.

Требования к координаторам штабов во всех регионах одинаковые: интерес к политике, личные политические амбиции, умение общаться и стрессоустойчивость. Будущим сотрудникам Навального предстоит комплектовать региональные штабы, проводить мониторинг госзакупок и общаться с посетителями.

Зарплата координатора не называется, но указано, что она будет назначена по результатам собеседования. Обязательным условием для приема на работу является «вера в Прекрасную Россию Будущего», а личный вклад в ее приближение назван одним из бонусов, в ряду с зарплатой и работой «в дружной команде, объединенной общими ценностями».

Работодатели не оставляют для связи с соискателями ни почты, ни телефонов. Откликнуться на вакансии можно только на сайте, где размещены объявления. Причем заявлено, что резюме без подробного мотивационного письма рассматриваться не будут, а к сопроводительному письму необходимо приложить ссылки на соцсети потенциальных работников.

Ряд вакансий появились на сайте объявлений о работе в середине марта, но на них еще не поступило ни одного отклика. Об этом свидетельствует специальная пометка HeadHunter «будьте первыми» рядом с объявлением. Меньше всего работой в команде Навального интересуются в Липецке, Барнауле, Кирове, Владимире, Улан-Удэ, Владивостоке, Волгограде, и Хабаровске.

В Абакане команда блогера ищет работника на должность «Координатор штаба», при этом в объявлении не указывается заработная плата такого сотрудника.

При этом во многих регионах, где сейчас планируется создать штабы Навального, такие организации уже действовали, но в разное время прекращали свое существование из-за внутренних конфликтов.

В конце марта экс-сотрудница штаба Навального Алена Нарвская рассказала, как проходила ее работа в качестве сторонницы блогера. Она объяснила, почему разочаровалась в проектах оппозиции.