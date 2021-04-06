В Балашихе достроили главный храм Росгвардии

Главный храм Росгвардии в подмосковной Балашихе получил разрешение на ввод в эксплуатацию, в храмовый комплекс также входит приходской дом с воскресной школой для детей, сообщил застройщик объекта «Крост».

«Здание храма высотой более 40 метров разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди. Храм способен вместить одновременно более 500 прихожан», – говорится в сообщении компании, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в храмовый комплекс также входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия.

Совместное решение о возведении храмового комплекса было принято патриархом Московским и всея Руси Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым. Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года. Рядом с храмом находится военный городок, в котором проживают семьи военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.