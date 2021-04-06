 

Мнение: Зачистка брутальности

06.04.2021, 17:44, Разное
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Моментальный бан и дизлайки за это.

Ну, пачэму, ну, пачэму? Рыдаю.

Почему только сейчас? Автора блога, дизлайкнувшего меня, я вычистила из своей топ-ленты ещё в начале начал. Не потому, что феминизм не люблю, а просто скучно.

Если же по абьюженным женщинам, то покажите конкретный пример, когда она страдает годами и её расставание с ним невозможно.

Впечатление такое, что идёт целенаправленный сбор и распространение информации о “жертвах абьюзеров”. Но не для того, чтобы кого-то защитить, а для того, чтобы выпестовать новый тип мужчин: сам всех боюсь, говорю шёпотом, кричу фальцетом, а мышцы (маник, макияж) имею для селфи, инсты, далее по списку.

Посмотрите, кстати, клипы супер популярной в начале нулевых Бритни Спирс, где она постоянно мочит самцов мужчин. Базу под уничтожение брутальности начали подводить ещё тогда. Или даже раньше.

Источник: Достало



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