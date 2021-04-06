Первая леди США Джилл Байден шокировала американцев чулками в сетку

Очередное появление на публике супруги президента Джо Байдена Джилл шокировало рядовых американцев. Прибывшая в вашингтонский аэропорт первая леди США была одета в чулки в сетку.

Еще до победы на президентских выборах Джо Байден стал для многих соотечественников предметом язвительных шуток. Причиной этого стали его частые оговорки и забывчивость. Некоторые из комментаторов в Сети даже подозревают новоизбранного главу государства в наличии у него расстройства мышления наподобие деменции. В этот раз критические замечание вызвала его жена, Джилл Байден.

Едва ли не все национальные телеканалы рассказали о том, как жена нового лидера страны сошла с трапа лайнера Air Force One, прибывшего из Калифорнии. Первая леди Соединенных Штатов появилась в аэропорту столицы в достаточно экстравагантном виде. Ее наряд состоял из черного блайзера и короткой юбки, при этом ноги 69-летней Джилл Байден украшали чулки в сеточку и черные ботильоны на каблуках. Как и положено в период пандемии, лицо супруги главы государства закрывала маска, также черного цвета.

Обратили внимание на странный образ и многочисленные пользователи интернета. Описывая одеяние Джилл Байден, комментаторы отмечали, что такие чулки более подошли бы разве что представительницам самой древней профессии. Кроме того, они уже давно, несколько десятилетий назад, вышли из моды. Граждане, наблюдавшие прибытие первой леди, порекомендовали ей немедленно сменить свой гардероб и уволить стилистов. Впрочем, не все согласились с осуждением выбранного образа, приверженцы четы Байденов также отметили, что президентская жена при выборе нарядов не пользуется услугами имиджмейкеров.

Источник: www.wmj.ru